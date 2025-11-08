Author & Punisher Support Bong-Ra am 05.11.2025 im Elfer, Frankfurt a. M.

Bands: Author & Punisher, Bong-Ra

Ort: Elfer Club, Kleine Rittergasse 14-20, 60594 Frankfurt

Datum: 05.11.2025

Kosten: 22 Euro VVK, 25 AK

Genre: Industrial, Doom Metal, Avantgarde, Electronic

Veranstalter: Elfer Club, Tortuga Booking

Link: https://www.facebook.com/events/elfer/authorpunisher-bong-ra-frankfurt

Heute geht es nach Frankfurt in den Elfer Club, der mit Author & Punisher eine außergewöhnliche Nummer bereithält, und auch Bong-Ra, die ich heute das erste Mal sehen und hören werde, klingen sehr interessant in der Vorankündigung.

Im benachbarten Parkhaus Alt-Sachsenhausen ist schnell ein Parkplatz gefunden und es geht in den Elfer Club, in dem ich letztmalig im Januar dem Konzert von Thronehammer beiwohnen durfte. Schon beim Betreten des kleinen, dunklen Clubs spürt man die Intensität, die den Raum füllen wird. Als Bong‑Ra die ersten Töne anschlagen, wird schnell klar: Das ist kein gewöhnliches Konzert. Die Musik ist ein wilder Mix aus Breakcore, Doom, Metal und elektronischen Klanglandschaften, dicht, bedrohlich und gleichzeitig höchst dynamisch. Das Publikum wird sofort vom ersten Takt an mitgerissen, die Menge reagiert unmittelbar auf die Energie auf der Bühne.

Hinter Bong‑Ra steckt der Niederländer Jason Köhnen, der seine Alben alleine aufnimmt und sich selbst nicht auf ein einziges Genre festlegen möchte. Seine musikalischen Wurzeln liegen im Metal, doch er betont, dass er „von so vielen Genres beeinflusst worden ist, dass es schwer ist, ein bestimmtes Genre herauszuheben.“ Heute Abend steht er im Elfer Club in Frankfurt live mit einem Gitarristen an seiner Seite, der die wuchtigen, doomigen und elektronischen Elemente seiner Musik ergänzt. Später erzählt mir Jason Köhnen, dass ihn normalerweise zwei Gitarristen live begleiten, einer jedoch kurzfristig ausgefallen ist. Der Gitarrist neben Jason Köhnen liefert kraftvolle Riffs, die die elektronischen Beats und die verzerrten Klänge perfekt ergänzen. Die Live-Performance ist kraftvoll, roh und gleichzeitig nuanciert: Die Musik, die auch einige Doom-Passagen aufweist, entfaltet sich in der dichten Club-Atmosphäre. Bong‑Ra demonstrieren eindrucksvoll, wie sich ein genreübergreifender Ansatz live umsetzen lässt – keine klare Schublade, nur pure, unvorhersehbare Energie.

Das neue Material aus To Mega Panopticon fügt sich nahtlos in die Live-Setlist ein und zeigt die Weiterentwicklung des Projekts. Tracks wechseln zwischen brachialen Breakcore-Passagen, doomigen Gitarrenwänden und hypnotischen elektronischen Soundscapes. Die Musik dringt direkt in Körper und Kopf, und das Publikum wird zu einem Teil des Sounderlebnisses. Bong‑Ra im Elfer ist ein Gig voller Intensität, Spielfreude und musikalischer Abenteuerlust. Wer sich auf das Experiment einlässt, erlebt eine Performance, die sowohl verstört als auch fasziniert, die Grenzen zwischen Genres auflöst und das Publikum vom ersten bis zum letzten Ton gefangen hält.

Kurze Umbauphase, bevor Author & Punisher mit ihrem Gig dran sind. Die gesamte Maschinerie, die gleich hier entfesselt wird, stand bereits während des Gigs von Bong-Ra eben. Author & Punisher sind jetzt so etwas wie Mensch und Maschine im Einklang, die entfesselt wird. Author & Punisher als Band zu bezeichnen, wäre eigentlich nicht ganz richtig. Hinter dem Namen steht in erster Linie der visionäre Künstler Tristan Shone – Ingenieur, Musiker und Klangarchitekt zugleich. Sein Projekt vereint Industrial, Doom Metal und elektronische Klangkunst zu einer intensiven, beinahe körperlich spürbaren Atmosphäre. Auf dem Album Krüller (2022) arbeitete Tristan Shone mit namhaften Künstlern wie James Kent (Perturbator) sowie Danny Carey und Justin Chancellor von Tool zusammen – ein Werk, das seine außergewöhnliche klangliche Vision bereits eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Ich habe Author & Punisher bereits 2023 in der Trompete in Bochum erlebt – damals gemeinsam mit den ebenso genialen Imperial Triumphant. Schon dort war die Kombination aus technischer Präzision, künstlerischer Vision und purer Wucht faszinierend. Umso gespannter bin ich, wie sich das Konzept zwei Jahre später weiterentwickelt hat. Auf der kleinen Bühne des Elfer Clubs in Frankfurt steht Tristan Shone inmitten seiner beeindruckenden Maschinerie aus selbst entworfenen und gebauten Instrumenten. Er spielt keine klassischen Instrumente – er steuert Maschinen, die auf Druck, Bewegung und Gesten reagieren. Über Hebel, Sensoren und Controller erschafft er dröhnende Bässe, verzerrte Klänge und mechanische Rhythmen, die wie aus einer postindustriellen Zukunft klingen. Seine Stimme, durch Verzerrer und Filter geschickt, wird über ein eigens konstruiertes Mikrofon in die Klangarchitektur eingebunden. Der Effekt ist überwältigend – Tristan Shone wirkt wie ein Mensch, der vollständig mit seiner Technologie verschmilzt und im Einklang ist.

Unterstützt wird er von einem Gitarristen, der mit wuchtigen Riffs und metallischen Akzenten die Klanglandschaft erweitert. Denselben Musiker treffe ich bereits vor dem Konzert am Merchstand – und er erinnert sich tatsächlich an mich vom Auftritt in der Trompete in Bochum 2023. Ein kleiner, persönlicher Moment, der den Abend noch angenehmer macht. Auf der Bühne tobt der Gitarrist mit voller Hingabe, während Tristan Shone inmitten seiner Apparatur fast wie ein Teil der Maschinen wirkt – ein faszinierender Kontrast aus Präzision und Ekstase. Während des Sets präsentieren Author & Punisher auch Songs des im Oktober 2025 erschienenen Albums Nocturnal Birding. Das neue Material fügt sich nahtlos in das Set ein: etwas atmosphärischer und melodischer, aber weiterhin massiv, dunkel und hypnotisch. Author & Punisher liefern einen avantgardistischen, futuristisch anmutenden Auftritt, der weit über ein klassisches Metal-Konzert hinausgeht. Einmal mehr bin ich von diesem Konzept begeistert.

Nach dem Konzert habe ich noch die Gelegenheit, mich mit Tristan Shone persönlich zu unterhalten. Dabei signiert er mir ein von mir zuvor fotografiertes Bild aus Bochum und natürlich das neue Album. Ein Abend, für den sich die weite Anfahrt nach Frankfurt sehr gelohnt hat.