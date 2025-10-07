Dirkschneider & The Old Gang: neues Album „Babylon“ jetzt erhältlich

Was für eine Story! In den letzten Jahren hat sich eine Wohltätigkeitskampagne mit sechs prominenten Musikern, die Künstlern zugutekommen soll, die von den Lockdowns aufgrund des Coronavirus betroffen sind, zu einem spektakulären Projekt entwickelt, das zweifellos für Aufsehen sorgen wird. Die Rede ist von Dirkschneider And The Old Gang, kurz DATOG, deren Besetzung in den letzten vier Jahrzehnten einen entscheidenden Einfluss auf die Geschichte des Heavy Metal hatte.

Udo Dirkschneider war der Gründer und langjährige Sänger von Accept und führte nach seinem Ausstieg aus der Band auch seine Nachfolgebands, U.D.O. und Dirkschneider, zu internationalem Ruhm. In DATOG wird er von Peter Baltes (Bass, Gesang; Accept, Dirkschneider), Stefan Kaufmann (Gitarre: Accept, U.D.O.) und Mathias Dieth (Gitarre: Sinner, U.D.O.) sowie Udos Sohn Sven Dirkschneider (Schlagzeug; U.D.O., Udo Dirkschneider) begleitet, der seit zehn Jahren für seinen Vater spielt. Das sechste Mitglied der Gang ist Sängerin Manuela Bibert, die seit ihrem großartigen Auftritt bei der Aufnahme des U.D.O. Orchesteralbums We Are One im Frühjahr 2019 nicht mehr aus dem Projekt wegzudenken ist.

In dieser Konstellation entstanden zwischen Sommer 2020 und Herbst 2021 drei DATOG Singles, nämlich Where The Angels Fly, Face Of A Stranger und Every Heart Is Burning. Dies brachte den Stein ins Rollen: „“The whole thing developed a momentum of its own, that we hadn’t expected in this form“, blickt Kaufmann etwas überrascht zurück. „After the singles incredibly went viral, fans, record companies and concert agencies immediately got in touch and wanted to know whether there was more to come… what the prospects were for a full album?“

Die Antwort ist da: Babylon ist jetzt über Reigning Phoenix Music erhältlich und sollte nicht verpasst werden. Mehr Informationen zum neuen Album findet ihr hier:

