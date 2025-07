Dirkschneider & The Old Gang: veröffentlichen ihre emotionale neue Single „Strangers In Paradise“

Nachdem sie mit den Songs It Takes Two To Tango, Time To Listen und Hellbreaker mächtig Gas gegeben haben, veröffentlichen Dirkschneider & The Old Gang (DATOG) jetzt ihre bislang emotionalste Single, Strangers In Paradise. Seht euch das Video hier an:

Hört euch Strangers In Paradise hier an.

Strangers In Paradise ist eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Rockballade, die unter die Haut geht. Zu Beginn begleitet Manuela ihren gefühlvollen Gesang selbst am Klavier, dann steigt Peter mit markanter Stimme ein. Der Song gipfelt in einem Refrain, in dem Udo klar, ausdrucksstark und emphatisch wie nie zuvor singt. Mathias’ virtuoses Gitarrensolo im Flamenco-Stil leitet zum mächtigen Grande Finale mit den typischen DATOG-Chören hin. Textlich ist Strangers In Paradise ein Liebesbrief an das Leben und ein Statement, dass das Leben ein Wunder an sich und jeden Kampf wert ist, auch in Momenten, in denen man womöglich an einer lebenswerten Zukunft zweifelt. Für Fans ist dieser Song ein besonderes Highlight des kommenden Albums Babylon.

Babylon – Trackliste:

1. It Takes Two To Tango

2. Babylon

3. Hellbreaker

4. Time To Listen

5. Strangers In Paradise

6. Dead Man’s Head

7. The Law Of A Madman

8. Metal Sons

9. Propaganda

10. Blindfold

11. Batter The Power

12. Beyond The End Of Time

Udo Dirkschneider, Peter Baltes, Stefan Kaufmann, Mathias Dieth, Sven Dirkschneider und Manuela Bibert sind in der Rock- und Metal-Szene alles andere als Unbekannte und liefern auf Babylon eine kraftvolle und überaus leidenschaftliche Performance ab, die in den legendären Dierks Studios aufgenommen wurde.

Babylon wird am 03. Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music erscheinen und kann ab sofort in folgenden Formaten vorbestellt werden:

Limited Red, Gold & Black Marbled Gatefold Double Vinyl

Limited Red Opaque & Black Marbled Gatefold Double Vinyl

Gold Opaque Double Vinyl

Deluxe Earbook Edition mit CD & 36-seitiges Booklet

Digipak CD beinhaltet ein 24-seitiges Booklet

Jewelcase CD beinhaltet ein 24-seitiges Booklet

