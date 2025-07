Massive Wagons: kommen mit „The Blood & Bone Tour 2025“ zurück nach Deutschland

Mitreißende Energie, ehrlicher britischer Rock und ein Paket voller Livepower: Massive Wagons kehren im Dezember 2025 für sieben Clubshows nach Deutschland zurück. Im Rahmen der The Blood & Bone Tour macht die Band aus Lancaster Halt in München, Stuttgart, Hannover, Berlin, Frankfurt, Lübeck und Wissen – unterstützt von The Virginmarys und The Hot Damn! als Special Guests.

Massive Wagons – The Blood & Bone Tour 2025

Special Guests: The Virginmarys, The Hot Damn!

01.12.2025 München – Backstage (Halle)

02.12.2025 Stuttgart – Im Wizemann

08.12.2025 Hannover – MusikZentrum

09.12.2025 Berlin – Frannz Club

10.12.2025 Frankfurt – Bett

12.12.2025 Lübeck – Riders Café

13.12.2025 Wissen – kulturWERKwissen

Präsentiert von: Rocks & Radio BOB!

Tickets: myticket.de

Seit ihrer Gründung 2009 haben sich Massive Wagons mit kompromisslosen Shows, starker Bühnenpräsenz und einem stetigen Chartverlauf als feste Größe im UK-Rock etabliert. Ihr aktuelles Album Earth To Grace (Earache Records) bringt erneut hymnische Refrains, pointierten Humor und jede Menge Gitarrendruck – live trifft das auf ein Publikum, das genau weiß, was es bekommt: pure Rock’n’Roll-Energie ohne Umwege.