Valhalore: Australiens Shooting-Stars präsentieren Musikvideo zu erster Single „Horizon“ aus kommendem Studioalbum

Nach Vertragsunterzeichnung bei ROAR (Grave Digger, Mystic Prophecy, Crematory u.a.) präsentieren Australiens neue Senkrechtstarter Valhalore ein Musikvideo zu ihrer ersten Single-Auskopplung Horizon, welches auf ihrem neuen Studioalbum Beyond The Stars erscheinen wird, das am 11. April veröffentlicht wird. Den Album Pre-Save findet ihr ab sofort unter: https://valhalore.rpm.link/beyondpr

Am selben Tag erscheint ebenfalls eine Wiederveröffentlichung ihres bis dato nur in Eigenregie veröffentlichten Debütalbums Voyage To Eternity.

Seit ihrer Gründung 2013 erobern Valhalore die Welt mit einer einzigartigen Mischung aus Melodic Death, Power und Symphonic Metal, durchsetzt mit epischen Folk-Einflüssen. Die erste, fesselnde Single Horizon aus ihrem kommenden Meisterwerk hört ihr ab sofort bei allen digitalen Streaming-Diensten auf: https://valhalore.rpm.link/horizonpr

Die Band sagt uns über den Song: „Inspiriert von einem besonders schönen Sonnenuntergang, während der Covid-19-Lockdowns, ist Horizon ein Song über die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es erforscht die Gefühle der Isolation, die wir alle während dieser Zeit empfanden, und wie kostbare Momente an uns vorbeiziehen, und dennoch den Wunsch haben, ein Leben zu schaffen, das über unsere Zeit auf Erden hinaus unvergesslich ist.“

Ab dem 17. Januar werden Valhalore die schwedischen Heavy-Metal-Templer von Hammerall als Special Guest auf ihrer Tour unterstützen:

17. Januar: Melbourne (AUS) – Northcote Theater

18. Januar: Sydney (AUS) – Manning Bar

19. Januar: Brisbane (AUS) – Das Triffid

