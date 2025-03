Aka Rinde: “Kids” – CLUB 100 Vinyl am 06.04.2025 exklusiv im Noisolution Shop

Am 06.04.2025 erscheint das Debütalbum von Aka Rinde, drei Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin, in der streng limitierten Club 100 Edition bei Noisolution. Am Sonntag, dem 6. April 2025, um 18 Uhr, schaltet der Shop von Noisolution für den Kauf der Club 100 Edition frei und ihr könnt dabei sein. Ihr solltet allerdings sehr schnell sein, denn die letzten Auflagen waren teilweise binnen Minuten weg!

Erneut ist es eine extrem schöne und besondere Version geworden:

Gelb bedruckte PVC-Schutzhülle

Weiß-auf-weiß Siebdruck Cover „glow in the dark“

Original Cover Poster inkl. Texten

Sticker

Von Aka Rinde signiert, handnummeriert, gestempelt

signiert, handnummeriert, gestempelt zweifarbiges weiß-gelbes Vinyl!

Zu Aka Rinde:

André – An3 – Dietrich, die eine Hälfte von den Noiserockern Dÿse, veröffentlicht im April sein erstes Soloalbum Kids beim feinen Berliner Label Noisolution. Ein Soloalbum mit Akustikgitarre, aber wer André kennt, erwartet keinen Betroffenheits-Singer-/Songwriter-Pop. Zieht euch warm an, denn das Ding rockt gewaltig, hat Ecken und Kanten, ist stilistisch kaum greifbar. Große Songs und große Melodien, episch, rhythmisch, vertrackt. Punk? Jazz? Hardcore? Noise? Rock? Wartet’s ab. Ein Review bekommt ihr vor der offiziellen Veröffentlichung natürlich bei uns hier in Time For Metal!