The Man-Eating Tree: veröffentlichen neue Single „Ruins Of Insanity“

Am 11. April 2025 werden die finnischen Metaller The Man-Eating Tree ihr brandneues Studioalbum Night Verses über Noble Demon veröffentlichen.

Mit Night Verses kehren The Man-Eating Tree mit neuer Energie und dem Wunsch zurück, die Grenzen ihres Sounds zu erweitern. Mit einer Besetzung, die ehemalige und aktuelle Mitglieder von legendären Bands wie Ghost Brigade, Poisonblack, Mors Subita, Entwine und anderen umfasst, ist die Band bereit, ihr bisher stärkstes und dynamischstes Album zu liefern.

Nach dem bereits veröffentlichten ersten Appetizer Seer und der zweiten Single To The Sinking, haben The Man-Eating Tree einen weiteren Einblick in das bald erscheinende Album veröffentlicht. Ruins Of Insanity hört ihr hier:

Sänger Manne Ikonen (ex-Ghost Brigade) über den Song:

„Ruins Of Insanity erzählt eine erschreckende Geschichte über ein Paar, das mit einer schweren Sucht und Besitzgier in einer dystopischen Welt voller Chaos und Elend kämpft, in der der Verstand von einem so starken Wahnsinn übernommen wird, dass die Realität und der gesunde Menschenverstand nicht mehr vorhanden sind.“

Gründungsmitglied Janne Markus fügt hinzu:

„Melancholie, Eigenes, Gemeinsames, Gehasstes, Beschämtes, Geliebtes, Begehrtes. Der Zerfall der Welt zweier Menschen und ihre Spiegelung in allem um sie herum. Zurück bleibt nur Leere.

Dieser Song ist der zugänglichste, eingängigste und melodischste des Albums und im Vergleich zu den anderen Stücken weniger heavy.“

