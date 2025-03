Lord Vigo: neues Album „Walk The Shadows“ erscheint im Mai 2025 über High Roller Records

Die deutschen Meister des Epic Doom Metal, Lord Vigo, haben ihr sechstes Studioalbum mit dem Titel Walk The Shadows angekündigt, das am 30. Mai 2025 über High Roller Records in allen Formaten veröffentlicht wird.

Nach den hochgelobten Alben Danse De Noir (2020) und We Shall Overcome (2022), die Teil einer Trilogie waren, steht das neue Album nicht im Zusammenhang mit diesem Konzept. Der Schlagzeuger, Sänger und Keyboarder Vinz Clortho erklärt: „Walk The Shadows stands on its own and is not part of the trilogy. There is no coherent concept this time around, not a specific plot. These are all individual songs. It was quite a change for us after two very elaborate concept albums, and it was fun.“

Songs wie Through A Glass Darkly, Servant Of The Dark oder The Triumph Of The Killing Heart vermitteln ein gewisses Gothic-Horror-Gefühl. Wer sich in Walk The Shadows vertieft, findet eine recht eklektische Mischung aus Epic Metal, Gothic Rock und Post-Punk, mit Einflüssen von Sisters Of Mercy, Fields Of The Nephilim und sogar The Cure.

Das Musikvideo zum Titeltrack des Albums kann hier angesehen werden:

Macht euch bereit für das bisher abwechslungsreichste Album von Lord Vigo!

Walk The Shadows – Trackliste:

1. A Morbid Realm

2. Walk The Shadows

3. Through A Glass Darkly

4. We Shall Not

5. Killing Hearts And Endless Nights

6. Servant Of The Dark

7. The Triumph Of The Killing Heart

8. El Hakim

Walk The Shadows wurde im Atomic Age Studio aufgenommen, produziert und gemischt von Vinz Clortho & Lord Vigo und von Patrick W. Engel im Temple of Disharmony gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Markus Vesper, das Backcover von Mirkow Gastow.

Lord Vigo Besetzung:

Vinz Clortho – Gesang, Studio-Schlagzeug, Synthesizer

Volguus Zildrohar – Gitarre, Bass

Tony Scoleri – Gitarre, Bass

Zuul – Live-Bass

Ivo Shandor – Live-Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/LordVigo666