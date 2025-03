Deserted Fear: dritte Single „Veins Of Fire“ und Video ab sofort online

Deserted Fear haben nach The Truth und Blind bereits die dritte Single ihres neuen Albums Veins Of Fire veröffentlicht, das am 25.04. über Testimony Records erscheinen wird.

Die dritte Single ist der Titeltrack Veins Of Fire, hier könnt ihr das Lyric-Video sehen:

Die Band dazu:

„Mit Veins Of Fire veröffentlichen wir den Titelsong unseres neuen Albums. Der Song, wie auch das Album, sind eine Reflexion über den Zustand unserer Welt – zwischen Hoffnung und Abgrund. Er steht für den Moment, in dem man sich trotz Schmerz, Wut und Ohnmacht nicht unterkriegen lässt und aus Glut wieder eine Flamme wird.“

Video Credits:

Video by Irvan @ The Black Visual Studio

Mix & Master by Fabian Hildebrandt @ Eisensound

Veins Of Fire Tracklist:

1. Into The Burning Lands

2. The Truth

3. Blind

4. Storm Of Resistance

5. Embrace The Void

6. Rise And Fight

7. At The End Of Our Reign

8. Echoes In The Silence

9. We Are One

10. Veins Of Fire

Mit Veins Of Fire eröffnen Deserted Fear ein neues Kapitel in ihrer beeindruckenden musikalischen Karriere. Ein Album, das ohne Umwege direkt ins Blut geht. Eine größere Hitdichte gab es bisher auf keinem Album von Deserted Fear.

Über die Jahre haben Deserted Fear die Kunst des Songwritings immer mehr perfektioniert und präsentieren sich auf Veins Of Fire auf dem bisherigen Zenit ihres künstlerischen Schaffens. Songs wie The Truth, At The End Of Our Reign, Blind oder der Titeltrack Veins Of Fire sind echte Hymnen, die vor Hooklines nur so strotzen, ohne das gewisse rotzige Old-School-Feeling vermissen zu lassen.

Neues Jahr, neues Album, neues Label. Bei Deserted Fear stehen die Zeichen auf Sturm!

Produziert (Recording, Mix, Mastering) wurde Veins Of Fire von Gitarrist Fabian Hildebrandt im Eisensound Studio in Jena.

Das Cover Artwork stammt von Roberto Toderico, für das Layout zeichnet sich Chris Orosz verantwortlich.

Formate:

Veins Of Fire wird als limitiertes, handnummeriertes Digipak (1000 Einheiten), als Jewel Case CD, als schwarzes Vinyl sowie als Marble Green Vinyl LP und Transparent Green Vinyl LP erhältlich sein. Weitere limitierte farbige Vinyle werden exklusiv im Bandshop erhältlich sein.

Shop:

https://desertedfear.ffm.to/veinsoffire

http://lnk.spkr.media/desertedfear-fire

Deserted Fear werden Ende April zur Veröffentlichung von Veins Of Fire auf Tour gehen.

Deserted Fear, Kvaen, Fall Of Serenity & Messticator – Veins Of Fire – Tour 2025

Do 24.04. Hamburg – Bahnhof Pauli

Fr 25.04. Essen – Turock

Sa 26.04. Jena – F-Haus

So 27.04. Osnabrück – Bastard Club (Matinée!)

Mo 28.04. Kassel – Goldgrube

Di 29.04. Hannover – Musikzentrum

Mi 30.04. Berlin – Cassiopeia

Do 01.05. Wiesbaden – Schlachthof

Fr 02.05. München – Backstage (Halle)

Sa 03.05. Stuttgart – Club Zentral

03.-05.07.2025 Ballenstedt – Rockharz Festival

01.-02.08.2025 Dortmund – Dortmund Deathfest

Line-Up:

Manuel „Mahne“ Glatter – Vocals, Guitar

Fabian Hildebrandt – Guitar

Simon Mengs – Drums

John Gahlert – Bass (Live)