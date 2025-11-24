Smoulder: kündigen ihre „Dreadful Vengeance“–Europatournee 2025 an

Die Epic-Metaller Smoulder werden demnächst ihre Europatournee als Headliner mit der Support-Band Dread Sovereign starten!
Smoulder – Dreadful Vengeance Tour 2025
w / Dread Sovereign
DEC 11 – Sweden, Gothenburg, The Abyss
DEC 12 – Demmark, Copenhagen, Rahuset
DEC 13 – Germany, Hamburg, Bambi Galore
DEC 14 – Germany, Oldenburg, MTS Records
DEC 16 – Germany, Erfurt, Club From Hell
DEC 17 – Germany, Stuttgart, Schwarzer Keiler
DEC 18 – Austria, Salzburg, Rockhouse
DEC 19 – Germany, Freiburg, Artik
DEC 20 – Belgium, Diest, Hell
DEC 21 – Netherlands, Enschede, Metropool
Tickets: https://linktr.ee/smoulderdoom
Darüber hinaus heizen Smoulder bereits die Vorfreude auf 2026 an: Ihre Debütkonzerte in Spanien und Rumänien sind geplant, ebenso wie ihre Rückkehr nach Deutschland. Außerdem werden sie ihr drittes Studioalbum Witch Wife in an Alien World aufnehmen. Auf diesem Album verwebt die Band mystischen griechischen Black Metal mit ihrem Klangteppich aus geheimnisvollem Power Doom.
