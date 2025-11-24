Smoulder: kündigen ihre „Dreadful Vengeance“–Europatournee 2025 an

Die Epic-Metaller Smoulder werden demnächst ihre Europatournee als Headliner mit der Support-Band Dread Sovereign starten!

Smoulder – Dreadful Vengeance Tour 2025

w / Dread Sovereign

DEC 11 – Sweden, Gothenburg, The Abyss

DEC 12 – Demmark, Copenhagen, Rahuset

DEC 13 – Germany, Hamburg, Bambi Galore

DEC 14 – Germany, Oldenburg, MTS Records

DEC 16 – Germany, Erfurt, Club From Hell

DEC 17 – Germany, Stuttgart, Schwarzer Keiler

DEC 18 – Austria, Salzburg, Rockhouse

DEC 19 – Germany, Freiburg, Artik

DEC 20 – Belgium, Diest, Hell

DEC 21 – Netherlands, Enschede, Metropool

Tickets: https://linktr.ee/smoulderdoom

Darüber hinaus heizen Smoulder bereits die Vorfreude auf 2026 an: Ihre Debütkonzerte in Spanien und Rumänien sind geplant, ebenso wie ihre Rückkehr nach Deutschland. Außerdem werden sie ihr drittes Studioalbum Witch Wife in an Alien World aufnehmen. Auf diesem Album verwebt die Band mystischen griechischen Black Metal mit ihrem Klangteppich aus geheimnisvollem Power Doom.

Smoulder online:

https://www.facebook.com/SmoulderDoom

https://www.instagram.com/smoulder_doom