Avalanche: veröffentlichen „Down For The Count“ und kündigen Debütalbum „Armed To The Teeth“ an

Macht euch bereit für einen Volltreffer: Down For The Count, die neue Single von Australiens heißester neuer Hard-Rock-Band Avalanche, schlägt ein wie ein Fausthieb!

Nachdem sie vor Kurzem als einer der Support-Acts auf der Europa- und UK-Tour von Australiens Rock-Ikonen Airbourne bestätigt wurden – kündigen Avalanche ihr Debütalbums Armed To The Teeth für den 13. Februar 2026 an und liefern einen Song für alle Kämpferinnen und Kämpfer!

Der Track ist eine unbändige Ladung purer Rock-Wut und zeigt australischen Hard Rock von seiner besten Seite. Es ist die ultimative Fighter-Hymne darüber, wieder aufzustehen, wenn das Leben einen niederstreckt – und weiterzukämpfen bis zur letzten Runde! Mit ihrem bis dato eingängigsten Riff bietet der Song ein absolut unwiderstehliches Gitarren-Lick, Vocals, die mühelos den Lack von den Wänden platzen lassen, und einen Mitsing-Refrain, der gleichermaßen im Pub wie im Stadion zündet.

Das Musikvideo – teils im Boxring, teils auf Tour in Japan gedreht – wird euch garantiert von den Sitzen reißen und zum Mitrocken animieren.

Seit der Gründung in einer Stahlfabrik im Jahr 2018 hat das von Ehepaar Veronica (Leadgitarre) & Steven (Gesang & Bass) Campbell angeführte Hard-Rock-Powerhouse Avalanche (mit Blake Poulton an der Rhythmusgitarre und Bon Lowe am Schlagzeug) die Rockwelt im Sturm erobert. Headliner-Touren und Festivalshows in Australien, Japan, Taiwan und Neukaledonien; gemeinsame Auftritte mit Rock-Legenden wie Nashville Pussy, Buckcherry, Fozzy, Rose Tattoo, Jesse Hughes (Eagles Of Death Metal) und vielen mehr; dazu der Gewinn des größtem Bandwettbewerbs Australiens Passport To Airlie – Avalanche haben sich ihren Ruf für explosive, kompromisslose Rock-’n’-Roll-Shows mehr als verdient.

Mit unbändigem Drive haben sie internationale Aufmerksamkeit erlangt – und 2026 wird ihr bislang größtes Jahr. Neben der Veröffentlichung ihres Debütalbums Armed To The Teeth am 13. Februar geht es mit Airbourne auf große Europa- und UK-Tour, gefolgt vom legendären Rock The Boat-Festival, wo sie Seite an Seite mit Rock-Ikonen wie Billy Gibbons (ZZ Top), Matt Sorum (Guns N‘ Roses), Glenn Hughes (Deep Purple), Robin Zander (Cheap Trick), Phil X (Bon Jovi), James Lomenzo (Megadeth) und weiteren auftreten.

Produziert vom Grammy-nominierten und ARIA-prämierten Steve James, haben Avalanche mit ihrem kompromisslosen Sound weltweit Aufsehen erregt – mit Airplay auf einflussreichen Sendern wie Triple M, Kerrang! und Planet Rock sowie Features in Magazinen wie Classic Rock, Rolling Stone und mehr.

Ihr unverkennbarer Sound und ihre ungeheure Live-Energie ziehen weltweit stetig neue Fans an. Macht euch bereit, von der Wucht dieser Band mitgerissen zu werden.

Frontmann Steven Campbell über das Debüt:

„Wir haben über zwei Jahre an Armed To The Teeth gearbeitet – das Album ist wortwörtlich unser Blut, Schweiß und Bier! Und es auf einer Europa- und UK-Tour mit unseren größten Kindheitshelden Airbourne zu spielen, ist ein absoluter Traum.

Wir haben das Album Armed To The Teeth genannt, nachdem (Airbourne-Frontmann) Joel O’Keeffe es uns geraten hat; wir hatten ihm die Master geschickt, und er rief total begeistert an und meinte, der Track Armed To The Teeth sei einer der besten neuen Rocksongs, die er je gehört habe – und ein Killer-Albumtitel! Für ein Riff, das Veronica mit 16 geschrieben hat, während sie Airbourne hörte, war das das ultimative Kompliment. Wir mussten das Album einfach so nennen! Und wir können es kaum erwarten, mit euch rund um den Globus zu rocken!“

Avalanche live:

Avalanche supporting Airbourne auf der Gutsy Europatour 2026:

14.02. Hamburg, Georg Elser Halle

16.02. Utrecht, TivoliVrendenburg

17.02. Luxembourg, Luxexpo

20.02. Köln, Palladium

21.02. Paris, Zenith

24.02. Birmingham, O2 Academy

25.02. Manchester, Academy

28.02. London, Roundhouse

02.02. Norwich, UEA

03.03. Southampton, Guildhall

25.10. – 01.11.

Rock The Boat Cruise Australien & Neukaledonien

W/ Billy Gibbons (ZZ Top), Matt Sorum (Guns N‘ Roses), Glenn Hughes (Deep Purple), Robin Zander (Cheap Trick), Phil X (Bon Jovi), James Lomenzo of (Megadeth) & more

Armed To The Teeth Trackliste:

1. On The Bags Again

2. Armed To The Teeth

3. Down For The Count

4. Going For Broke

5. Dad I Joined A Rock N Roll Band

6. Hand That Feeds

7. Ride Or Die

8. Open To Retaliation

9. Blondie

10. Kick Your Heels Back

11. Hell’s Getting Hotter With You

12. Bottle Of Sin

13. High Altitude (CD Only Bonustrack)