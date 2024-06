Avalanche: veröffentlichen neue Single + Video „Armed To The Teeth“

Bereitet euch darauf vor, von Avalanches neuester Hardrock-Hymne Armed To The Teeth weggeblasen zu werden. Mit dem Track liefert die Band eine unbeugsame Explosion purer Rock-Wut und zeigt australischen Rock vom Feinsten. Mit explosiven Gitarren, donnernden Drums und roher, ungezügelter Dynamik ist Armed To The Teeth eine Hochspannungshymne, die einen an der Kehle packt und nicht mehr loslässt. Mit seiner ansteckenden und unwiderstehlichen Attitüde verkörpert der Song den Geist des klassischen Hard Rocks mit einem modernen Twist und zeigt Avalanche von ihrer kraftvollsten und direktesten Seite.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 im australischen Sydney, hat das Hardrock-Kraftpaket Avalanche die Welt im Sturm erobert. Die Band teilte sich die Bühne mit Rock-Titanen wie Buckcherry, Fozzy, Rose Tattoo, The Superjesus und Frenzal Rhomb, gewann Australiens größten Band-Wettbewerb Passport To Airlie und hat ihren Ruf für explosive Auftritte und rohen, ungefilterten Rock ’n‘ Roll gefestigt.

Produziert von dem Grammy-nominierten und ARIA-ausgezeichneten Produzenten Steve James, hat der Sound von Avalanche weltweit Anerkennung gefunden und wurde bereits von zahlreichen Rocksendern im In- und Ausland gespielt.

Vor Kurzem ist die Band von einer sehr erfolgreichen Tour durch Japan zurückgekehrt, deren Eindrücke sie im Video zu Armed To The Teeth festgehalten hat, Leadsänger & Bassist Steven Campbell sagt: „Armed To The Teeth ist unser bisher größter und hymnischster Song! Große Akkorde, großer Gesang und ein einhändig gespieltes Riff, das zum Headbangen einlädt … das ist der ultimative Ruf zu den Waffen des Hard Rock! Wir haben das Video während unserer Tournee in Japan gedreht und freuen uns, dass es Teil unseres ersten Albums sein wird, das nächstes Jahr erscheint!“

Der unverwechselbare Sound von Avalanche und der ununterbrochene Tourneeplan sorgen dafür, dass die Band weltweit neue Fans gewinnt. Macht euch bereit, von der schieren Kraft von Avalanche mitgerissen zu werden.

