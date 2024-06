Saltatio Mortis: neue Single „We Might Be Giants“ feat. Cristina Scabbia und Peyton Parrish

Mit ihrer neuen Single We Might Be Giants feiern Saltatio Mortis die Veröffentlichung ihres neuen Albumprojekts Finsterwacht, eine Kooperation mit dem deutschen Rollenspielklassiker Das Schwarze Auge.

We Might Be Giants ist das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit mit US-Billboard Charts #1 Künstler Peyton Parrish und Cristina Scabbia, charistmatische Frontfrau der italienischen Metal-Heroen Lacuna Coil.

We Might Be Giants beeindruckt durch mitreißendes Tempo, fette Gitarrenriffs und intensive Dudelsackmelodien, deren Virtuosität und Klanggewalt ihresgleichen suchen. Saltatio Mortis beweisen hier erneut ihre Fähigkeit, musikalische Grenzen zu überschreiten und dabei einen unverwechselbaren Sound zu bewahren – unabhängig davon, in welcher Sprache sie singen. Bekannt für die Verbindung von modernem Rock mit traditionellen Wikinger- und Folk-Elementen, liefert US-Sänger Peyton Parrish mit seiner kraftvollen Stimme das bassige Fundament des Songs, dem Cristina Scabbia mit ihrer einzigartigen Stimme und Präsenz als eine der herausragendsten Frauen im Metal die Krone aufsetzt.

Die meisterhafte Verbindung traditioneller Klänge mit modernen Rock-Elementen verspricht schon jetzt, ein absoluter Festivalhit zu werden. Saltatio Mortis-Sänger Alea meint dazu im O-Ton: „Ich freu mich jetzt schon drauf, wie bei diesem Song der Moshpit toben wird…“

Unsere Time For Metal Redakteurin Alexandra D. konnte schon in das neue Album reinhören. Hier kommt ihr zu ihrem Review:

Über das Album Finsterwacht: