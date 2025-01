Hämatom + Saltatio Mortis: veröffentlichen neuen Track samt Video „Erzähl Es Meinem Mittelfinger“

Wenn sich zwei der energetischsten Bands der deutschen Rock- und Metal-Szene zusammentun, kann das nur eines bedeuten: geballte Energie und eine klare Botschaft! Mit Erzähl Es Meinem Mittelfinger präsentieren Hämatom und Saltatio Mortis eine gemeinsame Single mit einem kraftvollen Statement gegen Schwurbler, Besserwisser und all jene, die meinen, sie hätten immer recht.

Der Song vereint die beiden charismatischen Stimmen von Nord und Alea, dem Sänger von Saltatio Mortis, eingebettet im unverwechselbaren, druckvollen Sound von Hämatom. Eingängige Melodien treffen dabei auf harte Riffs, mitreißende Rhythmen und einen Text, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Erzähl Es Meinem Mittelfinger ist ein wütender, aber auch augenzwinkernder Aufruf zu mehr Gelassenheit und Selbstbewusstsein in einer Zeit, in der Diskussionen allzu oft in Rechthaberei ausarten. Ein Song, der nicht nur den Frust rauslässt, sondern auch zeigt, dass man solchen Leuten am besten mit Humor begegnet – und manchmal eben auch mit einem symbolischen Mittelfinger – oder zwei. Bereit, ein Zeichen zu setzen? Dann dreh die Lautstärke auf und sag es laut: Erzähl es meinem Mittelfinger!

Außerdem wird die Band zwei Autogrammstunden mit Live-Sets machen. Am 28.01. sind sie im EMP-Store Dortmund, Potgasse 4. Los geht es um 16:30 Uhr mit einem 30-minütigen Akustik-Set und anschließender Autogrammstunde bis ca. 18:15 Uhr. Und am 29.01. werden die Stifte im Nürnberger Hirsch qualmen. Hämatom sind ab 16:30 Uhr vor Ort.

Alle Infos zum neuen Album: