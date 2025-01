Riven Earth: haben Titelsong „We Got To Get Out“ vom aktuellen Album veröffentlicht

Die Krefelder Band Riven Earth hat am 25.10.2024 ihr neues Studioalbum We Got To Get Out über das Label Zoundr veröffentlicht. Das Album begeistert Fans von melodischem Progrock mit einer gelungenen Mischung aus eingängigen Melodien, virtuoser Gitarrenarbeit und anspruchsvollen Texten.

Mit starken Einflüssen von Genesis, Pink Floyd und Neal Morse vereint das Album Elemente der 70er- und 80er-Jahre mit modernen Progrock-Sounds. Besonders hervorzuheben ist der Titelsong We Got To Get Out, der die musikalische und thematische Essenz der Band perfekt widerspiegelt.