Edyakaran: präsentieren erste Single „Guerra“

Edyakaran ist ein Post Metal Projekt, das aus der Asche von In Tormentata Quiete entstanden ist.

Edyakaran präsentieren jetzt Guerra, die erste Single aus ihrem Debütalbum Pantheon, das am 7. März über My Kingdom Music erscheinen wird. Der Song enthält Gesangsbeiträge von Simone Lanzoni und Marco Beccati als Special Guests.

Hört euch Guerra hier an:

Pantheon ist eine musikalische Reise mit Einflüssen, die von Post Metal bis Post Rock, von Avantgarde Black Metal bis Progressive reichen und mit Noise und Elektronik enden, wobei Bands wie Cult Of Luna, Isis, Russian Circle und die einzigen Vergleichsgrößen sind. Das Ergebnis ist ein extremes und gleichzeitig irrsinniges Album und Edyakaran werden die absoluten Protagonisten dieser neuen Reise sein.

Die Trackliste zu Pantheon findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

FFO: Cult Of Luna, Isis, Russian Circle und God Is An Astronaut

Style: Post Metal mit Black Metal-Einflüssen, Electronic, Post Rock and Progressive



Ihr könnt Pantheon im Digipak-CD-Format vorbestellen unter: https://shorturl.at/f30HI

Edyakaran Besetzung:

Lorenzo Rinaldi – Gitarren

Francesco Paparella – Schlagzeug

Antonio Ricco – Keyboards

Matteo Meli – Bass

Special Guests auf Pantheon:

Simone Lanzoni, Gregory Sobrio und Irene Petitto – Gesang

Marco Beccati – Growls

Edyakaran online:

https://www.instagram.com/edyakaran/