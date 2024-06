Das Interview mit Schlagzeuger Tempestas der Band Halphas zum aktuellen Album „Sermons Of The Black Flame“

Artist: Halphas

Origin: Mainz, Deutschland

Genre: Black Metal

Label: Folter Records

Link: https://www.facebook.com/halphasofficial

Bandmembers:

Gesang – Berith

Gitarre – Avnas

Gitarre – Thurstan

Bass – Forcas

Schlagzeug– Tempestas

Time For Metal / René W.:

Hallo liebe Band, wir sind heute zusammengekommen, um über euer neues Album Sermons Of The Black Flame zu sprechen. Ihr habt bereits mit den ersten beiden Alben The Infernal Path Into Oblivion und Dawn Of A Crimson Empire den Nerv der Szene getroffen. Wie hat euch das beim Songwriting des dritten Werks beflügelt und welche Erfahrungen habt ihr beim Entstehungsprozess mit einfließen lassen?

Halphas / Tempestas:

Wir wollten definitiv eine Weiterentwicklung, ohne dabei aber völlig den Stil zu wechseln. Ich denke, das ist ganz gut gelungen. Generell sind wir aber nicht zu sehr verkopft beim Entstehungsprozess, sondern lassen die Dinge einfach laufen. Für uns hat das bislang immer gut funktioniert.



Time For Metal / René W.:

Kommen wir direkt zu Sermons Of The Black Flame. Was habt ihr von The Infernal Path Into Oblivion und Dawn Of A Crimson Empire beibehalten und welche Einflüsse haben sich neu auf den Silberling geschlichen?

Halphas / Tempestas:

Ich denke, was sich wie ein roter Faden immer bei uns durchziehen wird, sind die eher epischen Songs. Düster, eher melodisch, aber trotzdem heavy. Rauer, stumpfer Kram war nie unser Ding. Wir mögen einfach Riffs, haha. Daher sind auf der neuen Platte auch hier und da mehr Dissection-Vibes zu finden mit eher rockigen bzw. Heavy Metal-Passagen. Eine wesentliche Neuerung ist natürlich der viel dynamischere und abwechslungsreichere Gesang von unserem neuen Sänger Berith. Durch das neue Line-Up haben wir erst so richtig zu unserem Stil gefunden.



Time For Metal / René W.:

Mir persönlich ist da eine positive Entwicklung aufgefallen. Mir haben bereits die ersten beiden gut gefallen, mit den neuen acht Kompositionen konntet ihr euch aber weiter festigen und noch eigenständiger einen nordischen Black Metal generieren, der zwar Komponenten von Dark Funeral oder Dissection aufweist, dabei aber sehr eigenständig agiert. Ich stelle mir so eine Reflexion als involvierten Musiker und Künstler schwer vor, habt ihr Möglichkeiten bereits beim Entstehungsprozess von Freunden oder Bekannten Feedback zu erhalten oder ist euch die Meinung da pauschal egal und ihr konzentriert euch komplett auf euren Weg?

Halphas / Tempestas:

Wir zeigen unser Material erst vor, wenn es schon fertig ist. D. h. die ersten Rohmixe zeigen wir dann im engen Freundeskreis auch mal herum und holen uns Feedback. Vorher bleibt aber alles streng unter Verschluss, weil wir uns erst einmal nicht beeinflussen lassen wollen. Wir konstruieren unsere Musik weder nach Trends, noch nach irgendwelchen Erwartungshaltungen. Klar kannst du dann auch mal Fans verlieren, aber dafür gewinnst du neue. Wir machen unser Ding und werden uns stetig weiterentwickeln. Aber auch nicht zwanghaft, nur um immer etwas anderes zu machen. Ein roter Faden wird immer da sein. Ich denke, das ist ganz natürlich.



Time For Metal / René W.:

Zwischen den letzten beiden Veröffentlichungen lagen gut fünf Jahre, wie kam es zu dieser etwas längeren Pause?

Halphas / Tempestas:

Die lange Wartezeit resultierte primär aus dem Sängerwechsel. So gesehen hatten wir sogar noch Glück, denn wir fanden mit Berith sehr schnell nicht nur einen herausragenden Sänger, sondern auch einen wahren Freund und Bruder in unserer Mitte.



Time For Metal / René W.:

Für alle Vinyl-Liebhaber habt ihr alle drei Werke auch auf Platte gepresst. Mir ist aufgefallen, dass es zu Sermons Of The Black Flame das erste Mal keine Picture-, sondern eine Color-Version gibt. Ist die Picture-LP bereits vergriffen oder dürfen sich Sammler in der Zukunft noch über eine Picture-Version freuen?

Halphas / Tempestas:

Es ist keine Picture-LP geplant. Da wir wegen des oben genannten Sängerwechsels und der damit verlorenen Zeit nun etwas unter Zeitdruck stehen, wollen wir jetzt lieber direkt am nächsten Album arbeiten, statt uns auf dieser Platte auszuruhen. Wir sind keine Band, die übermäßig präsent auf Social Media ist, da wir ehrlicherweise nicht sonderlich viel davon halten, aber wir sind im Hintergrund ständig aktiv und bis zum nächsten Album werden die Leute definitiv nicht wieder so lange warten müssen.



Time For Metal / René W.:

Wie steht ihr persönlich zum Musikkonsum? Dreht bei euch auch die Nadel über den Teller oder hört ihr per Stream in neues Material? Wie ist eure persönliche Meinung zu den Plattformen, die weit auseinandergehen?

Halphas / Tempestas:

Jeder soll so hören, wie er möchte. Dieses „das ist trve“- und „das ist untrve“-Gelaber geht uns auf den Sack. Wir selbst lassen uns ja auch von niemandem sagen, was wir zu tun oder zu lassen haben. So einfach ist das. Generell freuen wir uns aber natürlich immer, wenn Fans den Kram direkt bei uns im Shop kaufen und uns so direkt supporten. Das wissen wir im höchsten Maße zu schätzen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir Leute belächeln, die wenig Kohle haben und uns eben „nur“ auf Spotify hören. Es gibt ja genug Leute, die Platten sammeln und sie eigentlich nie hören. Das finde ich persönlich viel dümmer, als Leute, denen es um die Musik und die Kunst an sich geht und die sich eben diesen ganzen materiellen Mist nicht leisten können.



Time For Metal / René W.:

Aktuell stehen noch keine Konzerte an. Habt ihr bereits eine Tour oder einzelne Festival Gigs in Planung?

Halphas / Tempestas:

In diesem Jahr sind aktuell zwei Gigs geplant und veröffentlicht. Im September spielen wir mit Forgotten Tomb in Oberhausen. Im Dezember geht es nach Kassel, unter anderem mit unseren Freunden aus Belgien, Dikasterion. Nächstes Jahr wird es dann gleich zwei Touren geben. Eine im Frühjahr mit unseren Freunden von Nornír und eine im Herbst mit XXXXXX.



Time For Metal / René W.:

Ich bedanke mich für eure Zeit. Das letzte Wort gehört euch und das könnt ihr ganz offen an eure Anhänger und unsere Leser wenden.

Halphas / Tempestas:

Ich danke dir für das Interview.