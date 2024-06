Turin: stellen Single „Envy“ vor

Envy ist die neueste Single der britischen Death-Band Turin (ehemals This Is Turin). Der neueste Track ist Teil des neuen Albums der Band, The Unforgiving Reality In Nothing, das am 12. Juli über MNRK Heavy erscheint.

Turins The Unforgiving Reality In Nothing ist ein intensiver und schonungsloser Einblick in die harte Realität des Menschseins, der psychischen Gesundheit, des Verlusts des Glaubens und des Kampfes, ein Trauma loszulassen, um sich selbst zu finden.

Die Band über Envy: “The track is about the dangers of comparing yourself to others. Seeing the projected perfect lives of others and struggling to find this equilibrium in your own life.”

The Unforgiving Reality In Nothing ist nicht nur ein Akronym für Turin, sondern auch das Herzstück des Albumkonzepts für alle Texte. Wie die Band sagt: “All five of us have been in situations where we act like nothing’s wrong or bothering us and the reality of doing that is unforgiving. It harms us. It can impact those around us and often the reality of the situation doesn’t change until we speak up and look for support. In some cases, forgiveness.”

Für The Unforgiving Reality In Nothing arbeiteten Turin mit einem der besten Heavy-Metal-Produzenten Großbritanniens und dem mehrfach für den Heavy Music Award nominierten Lewis Johns (Loathe, Rolo Tomassi, Ithaca, Employed To Serve, Svalbard, Conjurer, Pupil Slicer) zusammen und schufen damit einen Meilenstein in der langen Geschichte der Band in der Metalszene, eine reine Weiterentwicklung ihres Sounds und ihrer Schreibfähigkeiten, um ein neues Kapitel des britischen Deathcore zu definieren.

