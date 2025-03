Destruction: Dokumentation „The Art Of Destruction“ feiert am 06.03.2025 Kinopremiere in Berlin

Die Spannung steigt und es sind nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung des 16. Studioalbums von Destruction! Das neue Werk Birth Of Malice erscheint am 07.03,2025 über Napalm Records.

Fans auf der ganzen Welt verehren DestrucDestruction tion als eine der größten Thrash-Metal-Bands aller Zeiten. Mit einer über 40-jährigen Karriere und als Teil der legendären „Teutonic 4“ neben den deutschen Thrash-Ikonen Sodom, Tankard und Kreator hat Destruction ein beeindruckendes Vermächtnis geschaffen. Dieses wurde nun von den deutschen Filmemachern Denise Dörner und Ilija Jelusic in der fesselnden Dokumentation The Art Of Destruction festgehalten, die Destruction in einer Zeit begleiteten als sie den ehrgeizigen Plan gefasst hatten, die Teutonic 4 für eine Welttournee wiederzuvereinen. Doch während die Band diesen Traum verfolgt, schlägt das Schicksal zu.

Der Film begleitet Schmier und seine Band hautnah, als die Pandemie hereinbricht, und nach einem folgenschweren Wendepunkt steht plötzlich alles auf dem Spiel. Über einen Zeitraum von fünf Jahren gedreht, bietet der Film exklusive Aufnahmen, die ihn von klassischen, interviewlastigen Dokumentationen abheben. Der Zuschauer erlebt die Protagonisten in atmosphärischen Behind-The-Scenes-Momenten und taucht tief in die Welt von Destruction ein. Schonungslos zeigt die Dokumentation, was es bedeutet, ein Heavy-Metal-Musiker zu sein – zwischen kleinen,

schweißtreibenden Clubs und gigantischen Open-Air-Bühnen. The Art of Destruction gewährt einen authentischen und hautnahen Einblick in das Herz einer der unangefochten einflussreichsten und stilprägendsten Bands des Thrash Metal.

Die Filmpremiere findet am 06.03.2025 in Berlin statt. Dabei werden Destruction und die Filmemacher persönlich vor Ort sein. Sichert euch jetzt eure Tickets HIER!