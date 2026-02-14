Avalanche: veröffentlichen Debütalbum „Armed To The Teeth“

„Avalanche have been making a name for themselves as purveyors of blistering Aussie hard-rock in much the same vein as those who came before them… AC/DC, Rose Tattoo, and The Angels… they’re one band you need to watch” – Rolling Stone, Australien

Laut, selbstbewusst und tief verwurzelt in den Pubs von Sydney, haucht das Hard-Rock-Powerhouse Avalanche mit seinem am 13.02.2026 erscheinenden Debütalbum Armed To The Teeth dem klassischen Aussie-Pub-Rock neues Leben ein.

Hier könnt ihr Armed To The Teeth hören & kaufen!

Mit voll aufgedrehten Verstärkern und einer gehörigen Portion Attitüde haben sich Avalanche von den Anfängen in einem Proberaum in einer Stahlfabrik bis auf internationale Bühnen gespielt – und gelten heute als eines der spannendsten neuen Gesichter des australischen Rock. Angeführt vom charismatischen Rock’n’Roll-Duo Steven & Veronica Campbell, die sich in Western Sydney kennenlernten und verliebten, lebt die Band auch auf der Bühne von ihrer spürbaren Chemie – unmittelbar, schonungslos ehrlich und voller Energie.

Gemeinsam mit der tight eingespielten Rhythmussektion Blake Poulton (Rhythmusgitarre) und Bon Lowe (Schlagzeug) – musikalisch sozialisiert mit den Plattensammlungen ihrer Väter – formen Avalanche selbstbewusst eine neue Generation australischen Rocks und sorgen dabei zunehmend auch international für Aufmerksamkeit.

Mit Armed To The Teeth legen Avalanche ein kraftvolles Debüt vor: zwölf Tracks voller Dynamik, Druck und unverfälschter Rock’n’Roll-Attitüde. Druckvoll, direkt und fest in der australischen Rocktradition verwurzelt, vereint das Album treibende Gitarren, spürbare Leidenschaft und eine Energie, die weit über die Studiowände hinausstrahlt.

Ab sofort supporten Avalanche ihre Vorbilder und Helden Airbourne bei ausgewählten Terminen der Europatour. Und allen Kölnern sei der Instore Gig im Lo-Fi (Venloer Str. 404) am 19.02.2026 ans Herz gelegt. Los geht’s um ca. 18:30 Uhr!

Avalanche live:

14.02. Hamburg, Georg Elser Halle

16.02. Utrecht, TivoliVrendenburg

17.02. Luxembourg, Luxexpo

19.02. Lo-Fi, Köln

20.02. Köln, Palladium

21.02. Paris, Zenith

24.02. Birmingham, O2 Academy

25.02. Manchester, Academy

28.02. London, Roundhouse

02.02. Norwich, UEA

03.03. Southampton, Guildhall

Produziert von dem Grammy-nominierten und mit dem ARIA Award ausgezeichneten Produzenten Steve James und getragen vom hymnischen Titeltrack Armed To The Teeth – von Airbourne-Frontmann Joel O’Keeffe als „der beste verdammte Rock’n’Roll-Song, den ich seit Langem gehört habe!“ gefeiert – präsentiert sich hier Rock’n’Roll in seiner rohesten und lautesten Form.

Armed To The Teeth ist mehr als ein Debüt – es ist ein Statement: Laut, selbstbewusst und bereit, die Welt zu erobern. Frontmann Steven Campbell sagt über das Album: „Unser erstes Album. Zwei Jahre Blut, Schweiß und Wahnsinn stecken da drin. Und jetzt dürfen wir es endlich rauslassen – und mit euch und unseren größten Helden Airbourne durch Europa und UK ziehen. Für uns ist das komplett irre. Ein wahrgewordener Traum. Das ist die größte Tour, die wir je gespielt haben. Und wir kommen, um alles abzureißen. So tight, so laut und so hungrig waren wir noch nie. Wir drehen die Amps voll auf und zeigen euch, was Avalanche wirklich sind … Aussie, Aussie, Aussie – Oi Oi Oi!“

All Killer, no Filler. Keine Spielereien. Nur Riffs, Druck und Songs, die direkt in die Magengrube gehen. Das Ding ist roh, direkt und laut genug, um dir das Bier aus dem Glas zu schütteln.

Infos zur Trackliste findet ihr in unserem Release Kalender.

