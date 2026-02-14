Space Of Variations: veröffentlichen neue Single „Parallel Realities“

Space Of Variations haben ihr neues Album Poisoned Art veröffentlicht – wenige Tage vorab haben sie noch eine neue Single geteilt. Parallel Realities zeigt die Dualität ihres diversen Stils: Die ukrainische Metalcore-Band kombiniert hier sanfte Melodien clever mit harscher Brutalität und inszeniert fesselnde Verzweiflung mit nackenbrecherischen Breakdowns als titelgebende „parallele Realitäten“ – ein spannender Schritt in Richtung des explosiven Drittwerks!

Space Of Variations über Parallel Realities:

„Parallel Realities sollte mal die erste Single von Poisoned Art werden, nun ist es die letzte vor dem Release des Albums geworden. Der Song fängt den finalen Moment kurz vor dem Ende ein – wenn die Angst weicht, der Sinn klar wird, und die Hoffnung in Form des Glaubens daran überlebt, dass wir geliebte Menschen eines Tages in einem anderen Leben wiederfinden werden.“

Weitere Infos zu Space Of Variations, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: