Space Of Variations: enthüllen knallharte Single/Video „Doppelgänger“

Die ukrainische Metalcore-Band Space Of Variations präsentiert mit ihrer neuen Single Doppelgänger einen kraftvollen musikalischen Angriff, der moderne Härte mit emotionaler Tiefe verbindet. Der Track bietet eine beeindruckende Mischung aus groovigen, verzerrten Gitarren und unermüdlicher Intensität, die durch eindringliche melodische Passagen und subtile elektronische Texturen ergänzt wird.

Begleitet von einem offiziellen Musikvideo markiert Doppelgänger die erste Veröffentlichung der Band im Jahr 2025, nach den eindrucksvollen Singles Tribe und Lies im Jahr 2024. Während die vorherigen Veröffentlichungen mit wütender Brutalität und einer emotionalen Dynamik aufwarteten, setzt die neue, kraftvolle Single die Grenzen des modernen Metalcore weiter und zeigt eine weitere Facette des sich ständig weiterentwickelnden Sounds von Space Of Variations.

Seht euch das Video zu Doppelgänger hier an:

Space Of Variations über Doppelgänger: „This song is about the ongoing inner dialogue between the most beautiful version of yourself and the most ugly. About how one part of you cannot accept the other and creates more inner conflicts. Doppelgänger is a character in mythology — a shadowy double of a person, often seen as a reflection of one’s inner duality. This character reflects the vibe of the song. Instrumentally, the song splits into two parts, kind of emphasizing the distance between these two characters.“

Die Band tourte kürzlich mit der legendären Nu-Metal-Band P.O.D. und war bei drei mitreißenden Shows als direkter Support dabei, was ihren Ruf als eine der aufregendsten Live-Acts aus Osteuropa festigte. Momentan bringen Space Of Variations ihre energiegeladene Live-Performance zu Fans in Städten in ganz Europa. Verpasst nicht die Gelegenheit, sie auf Tour zu sehen, und hört euch die neue Single Doppelgänger an, die jetzt auf allen Streaming-Plattformen weltweit verfügbar ist.

Erlebt Space Of Variations live:

01.05.25 HU – Budapest / Robot

02.05.25 SK – Kosice / Colloseum Club

04.05.25 PL – Lublin / Graffiti Club

05.05.25 PL – Warsaw / Hydrozagadka

06.05.25 CZ – Praha / Rock Cafe

07.05.25 CZ – Ostrava / Barrak Club

16.05.25 DE – Cologne / MTC Club

17.05.25 DE – Gelnhausen / Lorbass

30.08.25 CH – Oberkirch / Wyssrüti Festival

Space Of Variations sind:

Dmytro Kozhukhar – Gesang

Olexii Zatserkovnyi – Gitarre, Gesang

Anton Kasatkin – Bass

Tymofii Kasatkin – Schlagzeug

Space Of Variations online:

https://www.facebook.com/SpaceOfVariations/

https://www.instagram.com/spaceofvariations_band/