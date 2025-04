The Funeral Portrait: mit neuem Song „Skinny Lies“ aus der kommenden Deluxe-Edition von „Greetings From Suffocate City“

Nach ihrem Chart-Erfolg mit Suffocate City (feat. Spencer Charnas, Ice Nine Kills) – Platz 1 in den Billboard Mainstream Rock Airplay- und Mediabase Active Rock-Charts in US und Platz 2 der deutschen Rock Radio Charts – feiern The Funeral Portrait mit der aktuellen Single Holy Water (feat. Ivan Moody, FFDP) eine weitere Top-10-Platzierung in US.

Am Freitag veröffentlichte die Band aus Atlanta das Lyric-Video zur neuen Single Skinny Lies – einem der drei brandneuen Songs aus der kommenden Deluxe Edition von Greetings From Suffocate City, die am 13. Juni über Better Noise Music erscheint. Der Track überzeugt mit düsterer Atmosphäre und einer eindringlichen Performance von Sänger Lee Jennings.

„In Skinny Lies geht es um die Risse in einer Beziehung, die endlich aufbrechen – die kleinen Notlügen, die wir uns gegenseitig erzählen, bis es keinen Platz mehr zum Verstecken gibt“, erklärt Sänger Lee Jennings. „Es ist der Moment, in dem die Wahrheit ans Licht kommt und man sich wünscht, man könnte in die Behaglichkeit des Nichtwissens zurückkehren. Dieser Song fängt die Spannung, das Bedauern und die rohen Emotionen ein, die entstehen, wenn man sich der Realität stellt.“

Anlässlich der Veröffentlichung veranstaltet die Band ein exklusives Gewinnspiel: Fans haben die Chance, eine Reise zum Hometown Rock Ritual in Atlanta zu gewinnen. Die Einnahmen kommen The Trevor Project zugute – der führenden Organisation zur Suizidprävention und Krisenintervention für LGBTQ-Jugendliche. Der Hauptgewinn beinhaltet Flug, zwei Übernachtungen im Hotel sowie zwei VIP-Tickets für das Heimspiel der Band mit Ice Nine Kills im Tabernacle am Mittwoch, dem 4. Juni – inklusive exklusiver Onstage-Experience.

Die Deluxe Edition von Greetings From Suffocate City kann ab sofort digital, auf CD und Vinyl vorbestellt werden. Die digitale Ausgabe umfasst 24 Songs, darunter Holy Water (feat. Ivan Moody), Tracks von den EPs Cassanova und From Beyond The Abyss, die neue Version von Hearse For Two (feat. Lilith Czar) sowie drei brandneue Songs: Skinny Lies, Evergreen und Lost Boy.

Die Vinyl- und CD-Deluxe-Editionen enthalten 21 Songs, darunter einen exklusiven Bonustrack namens Friends Like These, der nur physisch erhältlich ist.

Das Originalalbum Greetings From Suffocate City erschien am 13. September 2024 via Better Noise Music – mit Gastbeiträgen von Bert McCracken (The Used), Spencer Charnas (Ice Nine Kills), Danny Worsnop (Asking Alexandria) und Amanda Lyberg (Eva Under Fire).

Zum Video Holy Water und den anstehenden Tourdaten von The Funeral Portrait kommt ihr hier: