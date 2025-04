Veil Of The Serpent: feiern 30-jähriges Jubiläum von Iced Earths Album „Burnt Offerings“ mit kraftvollem Cover zu „Last December“

Die internationale Metal-Band Veil Of The Serpent hat ihre neueste Veröffentlichung präsentiert: ein kraftvolles und emotionales Cover des Iced Earth-Klassikers Last December. Bekannt für ihren dunklen, eindringlichen Sound und fesselndes Storytelling, liefert Veil Of The Serpent eine frische, aber treue Interpretation des Meisterwerks Burnt Offerings aus dem Jahr 1995. Die Band bewahrt die rohe Intensität und melancholische Atmosphäre des Originals und verleiht dem Stück ihren charakteristischen, schweren und immersiven Sound, was diese Version zu einer herausragenden Hommage an die legendären Power-Metal-Pioniere macht.

Seht euch das Video zu Last December hier an:

Fans können Last December auf allen großen digitalen Plattformen streamen.

Die Veröffentlichung dieses Covers fällt auch mit dem 30. Jubiläum von Iced Earths Album Burnt Offerings zusammen, das einen bleibenden Eindruck in der Metalszene hinterlassen hat. Veil Of The Serpent zollen diesem Meilenstein Tribut, indem sie einem der denkwürdigsten Tracks neues Leben einhaucht und so die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart des Heavy Metal schlägt.

Diese Veröffentlichung folgt auf den jüngsten Erfolg von Veil Of The Serpent mit ihrem Konzeptalbum Gallery Of Sin, das für sein filmisches Storytelling viel Lob erhielt. Ihr Schwung setzt sich mit Last December fort und zeigt ihre Fähigkeit, klassische Metal-Hymnen neu zu interpretieren, während sie in ihrer eigenen künstlerischen Identität verwurzelt bleiben.

Mehr Infos zu Veil Of The Serpent findet ihr hier:

Veil Of The Serpent sind:

JD – Gesang

Gene – Gitarren

Felix – Schlagzeug

Veil Of The Serpent online:

https://www.veiloftheserpent.com/

https://www.facebook.com/VeilOfTheSerpentOfficial/

https://www.instagram.com/veiloftheserpentofficial/