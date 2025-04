Donots: kündigen ihr Acoustic Album „Schwert Aus Holz“ für den 19.09.25 an

Nach den Singles Allein Zu allein und zuletzt Problem Kein Problem kündigen die Donots offiziell ihr erstes Acoustic Album an: Schwert Aus Holz erscheint am 19.09.25 über Solitary Man Records und ist ab sofort in besonderen Konfigurationen vorbestellbar.

Das Album versammelt elf Klassiker der Band im neuen Gewand, zwei ganz neue Songs und eine illustre Gästeliste, u.a. mit Campino und Kuddel von Die Toten Hosen und Chuck Ragan von Hot Water Music.

Ab dem 28.04.25 spielt die Band eine bereits restlos ausverkaufte Tour zum Album.

Nach über 30 Jahren Krach und verzerrte Gitarren, wagen sich die Donots mit Schwert Aus Holz an ihr erstes Unplugged Album: „Lasst uns ausprobieren, was passiert!“

Das Herz immer Richtung Nirvana „Unplugged“ und Johnny Cashs American Recordings: Gemeinsam mit dem Produktionsteam Kurt Ebelhäuser und Michel Wern haben sich die Donots elf ihrer Klassiker sowie zwei neue Songs zur Brust genommen, um ihre Live-Energie in kompletter Holz-Instrumentierung (Full Band plus Ingo am Piano) neu zu bündeln.

Schwert Aus Holz klingt euphorisch, unbeschwert – und bei aller Holz-Melancholie bleibt der Blick zuversichtlich positiv nach vorn gerichtet. Die Songs des Albums kommen mit komplett frischem, unverbrauchtem Vibe, neuen Melodien und Rhythmen – und trotzdem immer mit genügend Grip und Drive. Denn schnelle Songs wie der Live-Klassiker Dead Man Walking oder der heimliche Sommerhit Problem Kein Problem treten auch auf dem Akustikalbum durch den Holztisch.

Nicht nur die neuen Arrangements pusten dabei frischen Wind durch das Heavy Kranich Studio, in dem die Songs im Laufe von zwei Jahren neu gedacht und recorded wurden. Die Donots haben sich zudem alte Freundinnen und Freunde für diverse Gänsehautmomente eingeladen:

So ist aus dem Donots-Hit Stop The Clocks ein Duett mit Campino von Die Toten Hosen geworden, während Kuddel Von Holst ein wunderschönes Gitarrensolo zum ersten neuen englischsprachigen Song der Band in 13 Jahren eingespielt hat. Frank Turner darf in der Neuauflage von So Long selbstredend nicht fehlen, Chuck Ragan von Hot Water Music und Matt Hensley von Flogging Molly empfehlen sich mit Reibeisenstimme und Akkordeon, und Shitney Beers singt auf ihre wunderbare Shoegaze-Art und Weise das Intro zu Keiner Kommt Hier Lebend Raus.

Schwert Aus Holz Tracklist:

1. Allein Zu Allein (Acoustic)

2. Dead Man Walking (Acoustic) feat. Chuck Ragan

3. Whatever Happened To The 80s (Acoustic)

4. Keiner Kommt Hier Lebend Raus (Acoustic) feat. Shitney Beers

5. Stop The Clocks (Acoustic) feat. Campino & Matt Hensley

6. Wake The Dogs (Acoustic)

7. Problem Kein Problem (Acoustic)

8. Room With A View (Give Me Shelter) (Acoustic)

9. Eine Letzte Letzte Runde (Acoustic)

10. Calling (Acoustic)

11. Augen Sehen (Acoustic)

12. Out In The Cold (Acoustic) feat. Kuddel

13. So Long (Acoustic) feat. Frank Turner

Donots – Schwert Aus Holz Tour 2025:

28.04. Köln, Gloria (ausverkauft)

29.04. München, Werk7 (ausverkauft)

30.04. Leipzig, UT Connewitz (ausverkauft)

01.05. Dresden, Beatpol (ausverkauft)

02.05. Berlin, Heimathafen Neukölln (ausverkauft)

03.05. Hamburg, Gruenspan (ausverkauft)

04.05. Gronau, Jazzfest (ausverkauft)

Das Album ist ab sofort im Shop der Band vorbestellbar: Die auf 2.000 Einheiten limitierte „Studio + Live“ Version des Albums enthält neben dem Album auch eine Live-Version des Albums, die auf der Tour ab kommender Woche recorded wird. Dazu gibt es fünf besondere „Holz Versionen“ – 6 x 200 in Pforzheim handgefertigte Versionen des Albums in jeweils eigenem Design pro Bandmitglied. Natürlich erscheint das Album auch auf CD.

Weitere Infos zu Donots auf Time For Metal: