The Funeral Portrait: veröffentlichen neuen Song „Hearse For Two (feat. Lilith Czar)“ inkl. offiziellem Musikvideo

The Funeral Portrait – Lee Jennings (Gesang), Cody Weissinger (Gitarre), Caleb Freihaut (Gitarre/Zusatzinstrumente), Robert Weston (Bass) und Homer Umbanhowar (Schlagzeug) – stellen ihren neuen Song Hearse For Two (feat. Lilith Czar) vor. Der Song über verheerenden Verlust und ewige Liebe wird eine Woche vor Valentinstag veröffentlicht. Die Originalversion des Songs stammt aus ihrem von der Kritik gefeierten zweiten Album Greetings From Suffocate City.

“Hearse For Two is one of the most personal and emotional songs we’ve ever written”, kommentiert Sänger Lee Jennings. “The track captures the intensity of love and loss, and having Lilith Czar join us on this journey brought an entirely new depth to the song. Her raw energy and powerful presence in both the recording and the music video perfectly complement the story we’re telling. We’re so proud to share this collaboration and hope it resonates deeply with everyone who watches and listens.”

Lilith Czar ist begeistert, die Band aus Atlanta auf diesem epischen Song als Gastsängerin zu begleiten: “After speaking with Lee and learning the story behind Hearse For Two, my heart ached for the depth of loss and love it carried, and I felt a profound responsibility to deliver my absolute best in the studio. I understand heartbreak and the kind of loss that leaves a void you’re not sure can ever be filled, so singing alongside The Funeral Portrait felt like a catharsis— a chance to channel that pain into something meaningful.”

Greetings From Suffocate City wurde am 13. September 2024 über Better Noise Music veröffentlicht und besteht aus 14 Tracks mit theatralischem Flair und beinhaltet Gastauftritte von u.a. Bert McCracken (The Used), Spencer Charnas (Ice Nine Kills), Danny Worsnop (Asking Alexandria) und Amanda Lyberg (Eva Under Fire). Das Album ist Digital, als CD, Vinyl, Kassette, sowie als exklusives Merch Bundle im Better Noise Shop erhältlich.

Zur Feier des Valentinstages wird die Band eine exklusive und streng limitierte Veröffentlichung von Greetings From Suffocate City als “blood-filled Vinyl” herausbringen. Als “Bloody Valentine Edition” wird dieses seltene Sammlerstück exklusiv über den offiziellen Webstore der Band angeboten. Die Veröffentlichung wird von einer besonderen Merchandise-Aktion begleitet, bei der den Coffin Crew Fans zusätzliche Sammlerstücke angeboten werden, die die einzigartige Vinyl Edition ergänzen. Der Verkaufsstart ist für den 14. Februar um 12:00 AM EST angesetzt – ein Mitternachts-Event, das die Fans nicht verpassen sollten.

Im vergangenen November landeten The Funeral Portrait mit ihrer Hitsingle Suffocate City (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills) auf Platz 1 der Billboard Mainstream Rock Airplay und Mediabase’s Active Rock Radio Charts in den USA. Es war die erste Nummer-1-Radiosingle der Band und der erste Einstieg in die Billboard-Charts. Die Single wurde weltweit über 6,5 Millionen Mal gestreamt. In Deutschland schaffte es die Single bis auf Position #2 der Rock Radio Charts.

In der Zwischenzeit hat der Streaming Dienst Pandora The Funeral Portrait zu einem ihrer „Artists to Watch 2025“ ernannt: The Pandora Ten, die eine Gruppe von zehn aufstrebenden Künstlern aus allen Genres ins Rampenlicht stellt, von denen sie glaubt, dass sie im kommenden Jahr den Durchbruch schaffen werden.

Nach einer umfassenden Tour im letzten Jahr, in der sie Bands wie Five Finger Death Punch und The Hu unterstützten, werden The Funeral Portrait ihre Botschaft auch im Jahr 2025 weiter unter die Massen bringen. Die Band ist ab sofort in US und Kanada zusammen mit Catch Your Breath & Archers unterwegs.

