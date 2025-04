Time For Metal Osterverlosung 2025: die Gewinner stehen fest!

Die Time For Metal Osterverlosung 2025 wurde in diesem Jahr mit den Partnern EMP, AFM Records, All Noir, Noble Demon Records und dem Schlachthof in Wiesbaden durchgeführt.

Die Gewinner der vier Verlosungen findet ihr direkt hier:

Time For Metal Osterverlosung 2025: einmal 2 Tickets für das King Diamond Konzert am 10.06.2025 im Schlachthof in Wiesbaden – Christian aus Rheinberg

Time For Metal Osterverlosung 2025: einmal 2 Tickets für das W.A.S.P. Konzert am 13.06.2025 im Schlachthof in Wiesbaden – Anke aus Hochspeyer

Time For Metal Osterverlosung 2025: ein Metal-Fanpaket mit dem Schlachthof Wiesbaden: 1994 Bis Heute (Buch) und Noble-Demon-Records-Material – Jentine aus Korschenbroich

Time For Metal Osterverlosung 2025: ein Noble-Demon-Records-Fanpaket – Sophie aus Mühltal