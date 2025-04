Breforth: haben brandneuen Song und Video „Tarot Lady“ veröffentlicht

Nachdem das Breforth Debütalbum Metal In My Heart u.a. den Deutschen Rock & Pop Preis 2023 als „Hardrock Album des Jahres“ gewonnen hatte, gehen Breforth jetzt den nächsten Schritt und veröffentlichen mit Tarot Lady den ersten Song inklusive Videoclip vom neuen Album, das im Herbst 2025 erscheinen wird.

Bandgründer Jürgen Breforth hatte die große Ehre, als „Special Guest“ mit den Rock Ikonen Deep Purple und Axel Rudi Pell auf Tournee gehen zu dürfen. Diese Tourneen und Eindrücke haben sich tief in seine Musikerseele eingegraben und inspirieren ihn noch heute.

Tarot Lady ist eine „Hommage“ an diese legendären Bands und die Konzerte mit ihnen.

Textlich trifft bei Tarot Lady das Mittelalter auf die Moderne und schafft damit eine spannende und mystische Atmosphäre für die Geschichte des Songs.

Lasst euch verzaubern von der geheimnisvollen Tarot Lady.

Weitere Infos:

Direkt mit der ersten Single und dem ersten Video ihres Debutalbums Metal In My Heart schafften es Breforth, die Herzen der weltweiten Metal Community im Sturm zu erobern. Aber das sollte erst der Anfang sein. Mit dem Titeltrack Metal In My Heart und der Power Metal Hymne Wheel Of Fortune eroberten Breforth das Radio und tatsächlich wurden alle drei Singles vom holländischen Radiosender Hoex Radio jeweils zum „Power Song Of The Week“ gewählt, was vorher noch keiner deutschen Band gelungen war.

2023 wurde Breforth eine ganz besondere Ehre zuteil:

Das Debütalbum wurde mit dem Deutschen Rock- und Pop Preis ausgezeichnet als bestes Album in der Kategorie „Hardrock“.

Darüber hinaus gewannen Peter Lenzschau in der Kategorie „Bester Metal Sänger“ und Arne Fleischhut in der Kategorie „Bester Metal Drummer“.

Mastermind Jürgen Breforth weiß, was er seinen treuen Fans schuldig ist.

Mit Breforth kehrt er musikalisch zurück zu seinen Wurzeln in das Jahr 1982, als die New Wave of British Heavy Metal mit Bands wie Saxon, Iron Maiden und Judas Priest ihn packte und er seine erste Band Mad Max gründete, die noch immer weltweit Konzerte gibt, wie zum Beispiel 2023 in Kolumbien/Südamerika vor 5.000 begeisterten Metalfans oder auch als erste deutsche Rockband überhaupt in Nordzypern.

Jürgen, gemeinsam mit seinem Songwriting Partner und Breforth Leadsänger Peter Lenzschau, Erik Blumenthal an der Leadgitarre, Jens Lükermann am Bass und Arne Fleischhut an den Drums brennen darauf, alle Metalheads mit brandneuen Songs von ihrem Debütalbum und Klassikern aus Jürgens „40 metal years“ zu begeistern.