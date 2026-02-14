The Order: verlängern ihren Vertrag bei Massacre Records langfristig

Das deutsche Metal-Label Massacre Records freut sich, die langfristige Vertragsverlängerung mit der Schweizer Hardrock-/Heavy-Metal-Band The Order bekannt zu geben und damit die bis dato fast 15-jährige Zusammenarbeit weiter zu festigen.

Neben der Verlängerung des Vertrags übernimmt Massacre Records auch den früheren, drei Alben umfassenden Backkatalog der Band und gewährleistet damit die weitere Verfügbarkeit und Vermarktung im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft.

Thomas Hertler, Labelmanager bei Massacre Records, kommentiert: „Wir arbeiten nun schon seit fast 15 Jahren mit unseren Schweizer Freunden von The Order zusammen. Wir sind glücklich und stolz, unsere Zusammenarbeit mit einer der energiegeladensten Live-Bands überhaupt zu erneuern und freuen uns auf ihr atemberaubendes neues Album, das bald erscheinen wird – wir sehen uns beim nächsten ROW-Festival, Jungs! Weiter so!“

Bruno von The Order fügt hinzu: „Wir arbeiten nun schon seit fünfzehn Jahren mit Massacre Records zusammen und sind stolz darauf, bekannt geben zu können, dass wir unseren Vertrag verlängert haben. Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit und danken Thomas und allen bei Massacre Records für ihr Vertrauen!“

Mit dieser erneuten Verpflichtung bekräftigen Massacre Records und The Order ihre gemeinsame Vision, die auf Vertrauen, Kontinuität und einer Leidenschaft für kraftvollen, ehrlichen Hard Rock und Metal basiert – sowohl auf Platte als auch auf der Bühne.

The Order werden ihr neues Studioalbum Empires am 24. April 2026 veröffentlichen. Musikalisch und textlich vereint Empires fast 20 Jahre Bandgeschichte und knüpft an die politische Schärfe und rohe Energie ihres gefeierten Debüts Son Of Armageddon an und klingt dabei kraftvoller denn je. Das Album wurde von V.O. Pulver in den Little Creek Studios in der Schweiz produziert und bietet massive Riffs, starke Melodien und ein unverkennbares Hardrock-/Heavy-Metal-Fundament.

Neben der Ankündigung des Albums gaben The Order auch eine wichtige Neuigkeit bekannt: Frontmann Gianni Pontillo ist offiziell als neuer Leadsänger zur legendären schottischen Rockband Nazareth gestoßen und wird bereits im Februar mit ihnen auf Tour gehen.

Für die Fans von The Order ist es besonders wichtig zu wissen, dass Gianni weiterhin Vollzeitmitglied von The Order bleibt, weiterhin als Frontmann der Band fungiert und an allen zukünftigen Aufnahmen und Aktivitäten beteiligt sein wird. Auch wenn einige Live-Pläne für 2026 möglicherweise geringfügige Anpassungen erfordern, bleiben The Order weiterhin sehr aktiv und entschlossen, ihr bevorstehendes 20-jähriges Jubiläum mit ausgewählten Shows und einer speziellen Setlist zu feiern, die ihre gesamte Karriere umfasst.

Empires Tracklist:

Empires Fight For Your Rights Warriors Thieves In The Night Living For The Nightlife Wherever I Go The Last Call Of Martyrs And Tyrants The Bonehead’s Back – Promises And Illusions

The Order sind:

Gianni Pontillo – Gesang

Bruno Spring – Gitarre

Alain Schwaller – Bass

Mauro «Tschibu» Casciero – Schlagzeug

