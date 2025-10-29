Dymytry Paradox: geben Space Of Variations als Special Guests für die „Born From Chaos Tour“ 2026 bekannt

Nach beeindruckenden Auftritten in Europa mit Pantera, Lordi, Mushroomhead und Hämatom sowie explosiven Auftritten beim Summer Breeze, Rock The Lakes und Into The Grave bereiten sich Dymytry Paradox darauf vor, mit ihrer bisher intensivsten Tour zurückzukehren: Born From Chaos.

Mit mit Spannung erwarteten Auftritten beim Dynamo Metal Fest und Wacken Open Air in Aussicht ist der Schwung der Band unaufhaltsam. In diesem Winter wird das Chaos in 17 Städten herrschen, während das maskierte Kollektiv ein unermüdliches klangliches Ritual aus Kraft, Präzision und Atmosphäre präsentiert.

Dymytry Paradox – Born From Chaos Tour 2026

Special Guests: Space Of Variations

11.01.26 AT – Wien / Chelsea

15.01.26 DE – Trier / Forum

16.01.26 DE – Stuttgart / Kulturquartier

17.01.26 DE – Cham / L.A.

18.01.26 DE – Nürnberg / Hirsch

22.01.26 DE – Berlin / Frannz

23.01.26 NL – Haarlem / Patronaat

30.01.26 DE – Leipzig / Hellraiser

31.01.26 DE – Herford / Kulturwerk

06.02.26 DE – Essen / Turock

07.02.26 DE – Bremen / Tower

13.02.26 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

14.02.26 DE – München / Backstage Halle

15.02.26 CH – Pratteln / Z7

Tickets: https://linktr.ee/BornFromChaosTour2026

Dymytry Paradox online:

https://www.instagram.com/dymytry_paradox/

https://www.facebook.com/DymytryParadox

Space Of Variations online:

https://www.instagram.com/spaceofvariations_band/