Dymytry Paradox: geben Space Of Variations als Special Guests für die „Born From Chaos Tour“ 2026 bekannt

Nach beeindruckenden Auftritten in Europa mit Pantera, Lordi, Mushroomhead und Hämatom sowie explosiven Auftritten beim Summer Breeze, Rock The Lakes und Into The Grave bereiten sich Dymytry Paradox darauf vor, mit ihrer bisher intensivsten Tour zurückzukehren: Born From Chaos.
Mit mit Spannung erwarteten Auftritten beim Dynamo Metal Fest und Wacken Open Air in Aussicht ist der Schwung der Band unaufhaltsam. In diesem Winter wird das Chaos in 17 Städten herrschen, während das maskierte Kollektiv ein unermüdliches klangliches Ritual aus Kraft, Präzision und Atmosphäre präsentiert.
Dymytry Paradox – Born From Chaos Tour 2026
Special Guests: Space Of Variations
11.01.26 AT – Wien / Chelsea
15.01.26 DE – Trier / Forum
16.01.26 DE – Stuttgart / Kulturquartier
17.01.26 DE – Cham / L.A.
18.01.26 DE – Nürnberg / Hirsch
22.01.26 DE – Berlin / Frannz
23.01.26 NL – Haarlem / Patronaat
30.01.26 DE – Leipzig / Hellraiser
31.01.26 DE – Herford / Kulturwerk
06.02.26 DE – Essen / Turock
07.02.26 DE – Bremen / Tower
13.02.26 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal
14.02.26 DE – München / Backstage Halle
15.02.26 CH – Pratteln / Z7
Tickets: https://linktr.ee/BornFromChaosTour2026
