Dianne: neue Single „Phantom Of War“ feat. Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse) veröffentlicht

Dianne van Giersbergen hat mit Phantom Of War den sechsten Song und die gleichnamige Single aus ihrem kommenden Album Soulward Bound veröffentlicht, das sie unter ihrem eigenen Namen Dianne herausbringt. Alle Songs auf diesem Album wurden gemeinsam mit Joost van den Broek (Powerwolf, Epica) geschrieben und produziert. Jeder Song präsentiert eine andere Band, die aus renommierten internationalen Musikern des Metal-Genres besteht.

Phantom Of War wird von folgenden Künstlern unterstützt: Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse) am Gesang Jord Otto (Revamp | VUUR | Dark Horse White Horse) an der Gitarre Siebe Sol Sijpkens (Blackbriar | David Maxim Mimic) am Bass Ivo Maarhuis (Floor Jansen | For I am King | Izegrim) am Schlagzeug

Seht euch das Video zu Phantom Of War hier an:

„It is a song about survival, bravery and standing up for yourself: ‘Your fight, not my fall’! A real-life story from my more recent past, that I turned into a powerful anthem.“

Der Albumtitel Soulward Bound verkörpert den Antrieb und die Hingabe, die Dianne auf ihrer Reise zu sich selbst geleitet haben. Damit das Album ihre Reise widerspiegelt, wird Soulward Bound im Rahmen einer Wasserfallstrategie veröffentlicht: verteilt auf fünf Jahre, mit zwei Singles pro Jahr.

Fans, die Bands wie Nightwish, Xandria, Epica, Powerwolf und andere ähnliche Gruppen aus dem symphonischen Metal-Genre mögen, sollten sich die Musik von Dianne auf jeden Fall anhören.

Dianne van Giersbergen online:

https://www.facebook.com/diannevangiersbergenofficial

https://www.instagram.com/diannevangiersbergen/