Dianne: veröffentlicht neue Single „The Quietude“ feat. Elena Vink, der weltberühmten Sopranistin und dem Cellisten Perttu Kivilaakso (Apocalyptica)

The Quietude ist ein wunderschönes Duett zweier Opernstimmen, gesungen von der weltberühmten Opernsängerin Elena Vink, die Dianne während ihres gesamten klassischen Musikstudiums als Mentorin begleitete.

Dianne erklärt: „The Quietude is a conversation between ages, set in a timeless void. It is a duet between the dream-chasing artist I am today, the child I once was and the woman I hope to become. The song is a kind reminder to welcome the present, cherish the past and will wrap the listener in a warm embrace as it concludes: ‚Life is golden, behold the flame within.“

„What a magnificent finale to my opera career! It has been a joy to work with such a professional team and, of course, with Dianne. What a voice and stage presence; I am incredibly proud of her!“, sagt Elena Vink.

The Quietude markiert das Ende einer Ära. In diesem letzten Auftritt ihrer Karriere singt Elena Vink gemeinsam mit ihrer damaligen Schülerin und heutigen Kollegin Dianne ein Duett, das die Übergabe des Staffelstabs symbolisiert – ein wunderschönes Vermächtnis ihres Schaffens als Lehrerin und Künstlerin.

Dianne van Giersbergen (*1985) ist eine niederländische dramatische Sopranistin, die vor allem als ehemalige Sängerin der deutschen Symphonic-Metal-Band Xandria bekannt ist. Bekannt ist Dianne ebenfalls als Gründungsmitglied und Frontfrau der Progressive-Metal-Band Ex Libris und hat bei Powerwolfs The Sacrament Of Sin (2018), Ayreons Transitus (2020), Amorphis‚ Halo (2022) und/oder Mortemias Like A Hurricane (2025) mitgewirkt.

Mitwirkende:

Elena Vink – Operngesang

Perttu Kivilaakso (Apocalyptica) – Cello

Ben Mathot (Ayreon) – Violine

Joost van den Broek (Epica, Powerwolf, Sabaton) – Orchester-Arrangements

Elena Vink online:

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