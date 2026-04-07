Macabre: Debütalbum „Gloom“ erlebt eine Wiedergeburt

Mystic Production startet unter exklusiver Lizenz von Nuclear Blast die Classic Blast-Reihe mit der Neuauflage von Macabres wegweisendem Album Gloom, das nun in verschiedenen Formaten erhältlich ist (CD Jewelcase, marmorierte Vinyl-LP, Splatter-Vinyl-LP und die Band-exklusive transparent-grüne LP).

Das ursprünglich 1989 veröffentlichte Gloom gilt als eines der markantesten und einflussreichsten Alben, die aus der frühen Death/Grind-Underground-Szene hervorgegangen sind. Durch die Verschmelzung von Elementen aus Death Metal, Grindcore, Thrash und Hardcore-Punk liefert das Album einen rohen, rasanten Angriff, der dazu beitrug, die unverwechselbare Identität von Macabre zu prägen.

Kompakt, wild und unerbittlich intensiv lebt Gloom von scharfen, aggressiven Riffs, halsbrecherischen Tempi und rohen, punkigen Vocals. Der lyrische Fokus auf reale Verbrechen und Serienmörder, durchdrungen vom typischen schwarzen Humor der Band, ist zu einem prägenden Merkmal des Vermächtnisses von Macabre geworden.

Mystic Production stellt einer neuen Generation einen echten Underground-Klassiker vor und bietet langjährigen Fans gleichzeitig eine genreprägende Veröffentlichung.

Macabre live:

European Killing Spree 2026

03.07 Trutnov, CZ – Obscene Extreme Festival

04.07 Trutnov, CZ – Obscene Extreme Festival

05.07 Krakau, PL – Hype Park

06.07 Warschau, PL – Hydrozagadka

08.07 Malmö, SWE – Plan B / Malmö

09.07 Fredericia, DK – Metal Magic Festival

10.07 Rotterdam, NL – Baroeg

11.07 Torgau, DE – In Flammen Open Air

Macabre Gloom-Fakten:

Aufgenommen bei der Chicago Recording Company im Juni ’89

Toningenieur: Iain Burgess (Naked Raygun, Big Black, Pegboy, Jawbox, Cerebral Fix)

„Die ersten beiden Songs wurden Anfang ’88 mit Tom bei CRC in einem anderen Studio der Chicago Recording Company aufgenommen. Es entstand ein Demo mit drei dieser Songs, ohne jegliche Verpackung, nur mit handgeschriebenen Etiketten. Titel: Embalmer, Trampled To Death und Holidays Of Horror. Diese haben wir nur an Leute verschickt, die der Band geschrieben hatten, sowie an verschiedene Plattenlabels und Leute aus der Branche.“

Embalmer

Über die bizarre Welt eines Einbalsamierers.

Trampled To Death

Über all die Menschen, die bei einem Who-Konzert in Cincinnati ums Leben kamen.

Holidays Of Horror

Der Weihnachtsklassiker über Ronald Jean Simmons, der in den 80er-Jahren seine gesamte Familie an den Feiertagen umbrachte, anstatt ihnen Geschenke zu bringen

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Fritz Haarmann The Butcher

Fritz Haarmann war tagsüber von Beruf Metzger und schlachtete nachts Menschen, um frisches Fleisch für die Wurstherstellung in Deutschland in den 20er-Jahren zu haben. Die Band ließ sich vom Film The Butcher inspirieren.

Evil Ole Soul

Akustischer Song, das Debüt von The Macabre Minstrels.

Harvey Glatman (Your Soul Will Forever Rot)

Harvey Glatman gab sich als Fotograf aus, um Frauen in seine Wohnung zu locken, fesselte sie dann, schlug und vergewaltigte sie, tötete sie und entsorgte ihre Leichen in der Wüste.

McMassacre (James Huberty)

James Huberty ging zu einem McDonalds in San Ysidro, Kalifornien, in der Nähe von San Diego und nahe der mexikanischen Grenze.

David Brom Took An Axe

David Brom tötete seine Eltern, seinen Bruder und seine Schwester, weil sie ihm nicht erlaubten, ein Album von Suicidal Tendencies und andere Hardcore-Musik zu hören.

Cremator

Über einen französischen Arzt, der den Opfern eine sichere Flucht vor den Nazis versprach, sie zu sich nach Hause brachte und dort auf verschiedene Weise tötete. Anschließend nahm er ihnen ihren Schmuck und andere Habseligkeiten sowie ihre Zähne ab. Dann verbrannte er ihre Leichen in seiner geheimen Verbrennungsanlage in seinem Haus.

Nostradamus

Ein Song von Acoustic Macabre Minstrels.

I Need To Kill

Über Joseph Kellinger, der eine Million Menschen töten wollte, weil er dann Gott werden würde. Am Ende tötete er Dutzende Menschen auf verschiedene Weise. Er war in der Sendung Geraldo aus dem Gefängnis zu sehen, vermutlich in New York.

Ultra Violent

Über verschiedene Möglichkeiten, wie man jemandem wehtun kann.

Rat Man

Ein Superheld, der auf die schiefe Bahn geraten ist.

Hey Laurie Dann

Eines Tages beschloss Laurie Dann, dass sie die Welt nicht mehr ertragen konnte, und machte einen Abstecher zu ihrer örtlichen Grundschule in Wilmette, Illinois. Sie betrat ein Klassenzimmer, wo sie begann, auf alle in Sichtweite zu schießen. Am Ende tötete sie ein Kind und eine Lehrerin, verletzte mehrere andere und nahm sich schließlich selbst das Leben. Sie war in der Gegend als psychisch krank und gefährlich bekannt, durfte aber in der Gesellschaft leben.

Patrick Purdy Killed Five And Wounded Thirty

Patrick Purdy aus Kalifornien besuchte kurz nach den Morden von Laurie Dann einen Schulhof. Er schoss auf so viele asiatische Kinder wie möglich, in der Annahme, er befinde sich in Vietnam, bevor er sich das Leben nahm.

Exhumer

Eine schöne kleine Geschichte darüber, wie ein Mann Geld verdiente, indem er die Gräber wohlhabender Menschen ausgrub, deren Schmuck und persönliche Gegenstände aus den Gräbern entnahm und sie an Pfandhäuser verkaufte.

Dr. Holmes (He Stripped Their Bones)

In den späten 1800er-Jahren lockte Dr. Holmes Frauen in sein schwarzes Schloss mit hundert Zimmern auf der South Side von Chicago. Er war ein Betrüger und Schwindler. Er begann damit, die Apotheke zu übernehmen, in der er arbeitete, nachdem die Familie, der sie gehörte, auf mysteriöse Weise verschwunden war; er behauptete, er habe das Geschäft gekauft, bevor sie gingen. Er verwandelte sie in ein florierendes Geschäft, in dem er Medikamente und Elixiere verkaufte, und behauptete, er könne fast alles heilen. Er verdiente so viel Geld, dass er sich ein Schloss mit hundert Zimmern bauen ließ, komplett mit falschen Türen und verschiedenen geheimnisvollen Räumen. Es war bekannt, dass er mehrere Ehefrauen hatte, die alle verschwanden. Die Weltausstellung wurde wegen der vielen verschwundenen Frauen geschlossen.

The Green River Murderer (He’s Still Out There)

Ein Mann, der über fünfzig Prostituierte aus der Gegend um Seattle ermordet hat. Er begann Ende der achtziger Jahre, bevor die Mordserie auf mysteriöse Weise endete; niemand wurde jemals wegen dieser Morde angeklagt.

Funeral Home

Nefarious singt diese Geschichte über einen Einbalsamierer, der seine Arbeit liebt.