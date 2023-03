Macabre: feiern 30-jähriges Jubiläum von „Sinister Slaughter“ mit Wiederveröffentlichung am 14.04.2023

Die Chicagoer Legenden des Murder Metal/Death Metal Macabre veröffentlichten 1993 ihr zweites Album Sinister Slaughter über Nuclear Blast. Im April dieses Jahres jährt sich die Veröffentlichung des Albums zum 30. Mal, und es gibt keinen besseren Grund zum Feiern als die Wiederveröffentlichung des kultigen Albums als CD, in 3 Vinyl-Varianten und als rote Kassette. Verpasst nicht diese Chance, eure Sammlung am 14. April um das physische Format zu erweitern!

Seht euch hier das Teaser-Video zu Sinister Slaughter an:

Sinister Slaughter – Trackliste:

1. Night Stalker

2. The Ted Bundy Song

3. Sniper In The Sky

4. Montreal Massacre

5. Zodiac

6. James Pough, What the Hell Did You Do?!

7. The Boston Strangler

8. Mary Bell

9. Mary Bell (Reprise)

10. Killing Spree (Postal Killer)

11. Is It Soup Yet?

12. White Hen Decapitator

13. Howard Unrah (What Have You Done Now?)

14. Gacy’s Lot

15. There Was A Young Man Who Blew Up A Plane

16. Vampire Of Dusseldorf

17. Shotgun Peterson

18. What’s That Smell?

19. Edmond Kemper Had A Horrible Temper

20. What The Heck, Richard Speck (Eight Nurses You Wrecked)

21. Albert Was Worse Than Any Fish In The Sea

*Die Trackliste von Sinister Slaughter findet ihr auch im Time For Metal Release-Kalender: hier

Bestelle deine Kopie der Sinister Slaughter 30th Anniversary Reissue hier vor: https://bfan.link/Macabre-SinisterSlaughter

Sinister Slaughter 30th Anniversary Edition wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD Jewel Case

– Vinyl

– Sinister Splatter

– Blau/Rot Solit mit schwarzem Splatter

– Orange in Rot mit weißem Splatter (Bandexklusiv, limitiert auf 300)

– Rote Kassette

Macabre online:

https://www.facebook.com/OFFICIALMACABRE