Enslaved: neues Album „Heimdal“ ist jetzt erschienen

Enslaved sind stolz darauf, ihr neuestes avantgardistisches Werk Heimdal zu veröffentlichen. Ihr atemberaubendes 16. Studioalbum ist sowohl ein Aufbruch als auch eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, die vor über drei Jahrzehnten in den turbulenten Geburtswehen der norwegischen Black Metal-Szene geschmiedet wurden. Es ist ein Album, das auf neue Anfänge hinweist und auf eine Morgendämmerung, die auf der anderen Seite des Scheitelpunkts des Landes liegt. Bereiten Sie sich auf eine psychedelische Reise durch arkane nordische Folklore vor, um sich mit den eigenen Vorfahren und unserem zukünftigen Selbst zu verbinden.

Enslaveds Grutle Kjellson kommentiert,

„Nach mehr als drei Jahrzehnten bin ich immer noch aufgeregt, wenn ich Ivars Demos höre. Wir sind jetzt vielleicht älter und können nicht mehr so viel Zeit mit Musik verbringen, wie wir gerne würden, aber der Prozess des Songschreibens für Enslaved hat sich nicht großartig verändert. Ivar arbeitet an den Keimen und Formen der Songs, schickt sie an den Rest von uns, und wir formen unsere eigenen Erzählungen – diese Phantomskizzen erwachen schließlich zum Leben und sprechen zu uns, und hoffentlich auch zu unseren Fans.

Meiner Meinung nach ist unsere Band noch kreativer, experimenteller, vielfältiger und irgendwie musikalischer als zu Beginn. Ich denke, einer der Hauptgründe, warum wir als Band weitermachen, ist, dass wir nie einen Punkt erreicht haben, an dem wir uns langweilen. Unsere Leidenschaft, Geschichten zu erzählen, Riffs zu schreiben, sie in Worte zu fassen und das menschliche Dasein durch Musik und Mythen zu erforschen, ist über die Jahre nur noch gewachsen, und Heimdal spiegelt wider, wer wir als Künstler, Musiker und Menschen im Jahr 2023 sind.“

Enslaved haben außerdem ein meisterhaftes, von Ingo Spörl kreiertes Lyric-Video zum Album-Fokus-Track The Eternal Sea veröffentlicht.

Enslaved – 2023 Festivalshows

13 May UK, London – Incineration Festival

05 Aug NO, Bergen – Beyond The Gates

10 Aug CZ, Jaroměř – Brutal Assault

12 Aug DE, Thüringen – Party.San

16-19 Aug UK, Bristol – ArcTanGent

06-07 Sep PO, Aleksandrów – Summer Dying Loud

10-11 Nov MX, Monterrey – Mexico Metal Fest

Enslaved sind:

Ivar Bjørnson | Gitarren

Grutle Kjellson | Gesang

Arve „Ice Dale“ Isdal | Gitarre

Håkon Vinje | Keyboards, Klargesang

Iver Sandøy | Schlagzeug

