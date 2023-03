All For Metal: geben Album-Details bekannt & veröffentlichen brandneue Single „Fury Of The Gods“

Die neue Metal-Sensation All For Metal: hat soeben erste Details zu ihrem kommenden Debüt-Album bekannt gegeben! Legends soll am 07. Juli 2023 über AFM Records erscheinen, Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich!

Unter dem Banner All For Metal taten sich die Metal-Enthusiasten Tim „Tetzel“ Schmidt (als Sänger der Band Asenblut sowie als Kraftsportler und Fitness-Influencer bekannt) und Antonio Calanna (Sänger der Hardrock-Band DeVicious) zusammen. Beide eint die Liebe zu klassischem Heavy Metal und die gemeinsame Vision, diese auch einer neuen Generation von Musikfans nahezubringen.

„Wir sind mit Bands wie Manowar aufgewachsen, bei deren Konzerten das Publikum von der Energie überwältigt wird“, sagt Tetzel. „Dort liegen sich Fremde in den Armen und schmettern voller Inbrunst die Songs mit. Dieses unsichtbare Band, diese Verbindung, entsteht allein über die Musik.“. Sein Gesangs-Counterpart Antonio fügt hinzu: „Solch ein Gemeinschaftsgefühls habe ich bisher nur in der Metal-Szene erlebt. Wir wollen mit All For Metal dazu beitragen, dies weiterzugeben und möglichst viele Musik-Fans daran teilhaben zu lassen.“

Mit bombastischen, kompakt-eingängigen Songs und einem engagierten, hochprofessionellen Produzententeam im Rücken, entfesseln All For Metal hymnenhaften, geradlinigen Metal, der internationale Klasse hat. Nachdem die Band bereits mit ersten Songs wie Born In Valhalla, Raise Your Hammer und All For Metal (mit mittlerweile mehr als 500.000 Views auf Youtube) überzeugten, stellen All For Metal den Video-Clip zu ihrer brandneuen Single Fury Of The Gods vor!

Das Musikvideo seht ihr ab sofort hier:

Mit Legends und kommenden Live-Shows, wie unter anderem auf dem Wacken Open Air 2023, stehen für All For Metal die Zeichen auf Sturm! Das Album, welches am 07.07.2023 auf AFM Records erscheint, könnt ihr hier vorbestellen!

All For Metal Live:

02.06.2023 (CZ) Metal Fest Plzen

07.07.2023 (GER) Rock Harz (Album Release Show!)

02.08.2023 (GER) Wacken Open Air

All For Metal sind:

Ursula Zanichelli – Gitarre

Jasmin Pabst – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Schlagzeug

