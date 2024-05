Dust Bolt: veröffentlichen „Children Of Violence“ Live Version

Sound & Fury ( erschienen im Februar 2024 über AFM Records HIER ), haben Dust Bolt heute eine Live Version ihres 2010er Krachers Nach Veröffentlichung ihres aktuellen, viel diskutierten Albums( erschienen im Februar 2024 über), habenheute eine Live Version ihres 2010er Krachers Children Of Violence rausgehauen !

DUST BOLT Frontmann Lenny B. kommentiert: „Bäm! Der Song Children Of Violence, ursprünglich von der ersten Demo-EP Chaos Possession aus dem Jahr 2010, gehört zu den frühesten Eigenkreationen der Band und ist sowohl für uns als auch für unsere Begleiter der ersten Stunde fast schon ein symbolischer Song! Jetzt erscheint er exklusiv als Live-Version bei AFM Records! Die Chaos Possession EP ist nur in wenigen Händen und so gesehen nirgends mehr erhältlich. Darum war es uns umso wichtiger, eine frische Version von Children Of Violence als besonderes Geschenk an unsere treuen Fans & Supporter zu releasen! Zieht euch CoV liveIn Amsterdam rein & feel the vibe!“