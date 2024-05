Within Temptation: veröffentlichen erstes Video des Livealbums „Worlds Collide Tour, Live In Amsterdam“”

Within Temptation werden sich im Herbst 24 mit der Bleed Out 2024 Tour auf eine weitere musikalische und visuelle Reise begeben – eine Tournee, die voller musikalischer Kollaborationen ist und im Oktober 2024 beginnen soll. Fans können sich jedoch jetzt schon für das Spektakel aufwärmen, indem sie die adrenalingeladene Show der Worlds Collide Tour bequem von zu Hause aus nacherleben, denn die Show der Band, die am 29.11.2022 im Ziggo Dome in Amsterdam stattfand, wird am 21.06.2024auf Vinyl, CD, Blu-Ray/DVD und in einem speziellen 64-seitigen Hardcover-Artbook erhältlich sein.

Während der Worlds Collide Tour spielten Within Temptation 2022 zwei ausverkaufte Shows in ihrer Heimat im Ziggo Dome in Amsterdam (NL). Es waren ihre allerersten Headliner-Shows im Ziggo Dome und insgesamt 30.000 Fans waren vor Ort.

Über die Worlds Collide Tour

Nur wenige Kollaborationen in der Karriere von Within Temptation haben so viel Begeisterung ausgelöst wie ihre Co-Headliner-Tour mit Evanescence. Über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen führte die Tournee durch 17 Städte in ganz Europa und Großbritannien und bot insgesamt 19 Performances. Bei dieser Tournee haben Within Temptation und Evanescence über 200.000 Tickets abgesetzt, 7703 Kilometer in acht Tourneebussen zurückgelegt, die den Künstlern und der Crew, einem engagierten Team von über 80 erfahrenen Mitarbeitern, als mobiles Zuhause dienten. Mit dabei waren auch zwölf Anhänger, die mit der Technik und dem Gear für das Spektakel beladen waren.

Vorbestellungen der Vinyl, CD, Blu-Ray/DVD und in einem speziellen 64-seitigen Hardcover-Artbook von World Collide Tour – Live in Amsterdam von Within Temptation sind über den Within Temptation Music Store ab jetzt möglich.