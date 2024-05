Dark Tenor: ausverkaufte Shows und Zusatzkonzerte

Die Symphony Of Light Tour von Dark Tenor (Start am 19.09. in Berlin) entwickelt sich zum absoluten Kassenschlager. Vier Monate vor Beginn der Deutschland-Konzerte sind bereits etliche Shows komplett ausverkauft – in Neumünster und Neubrandenburg gibt es jetzt schon keine Tickets mehr, sodass Zusatzkonzerte gebucht werden mussten (30.10 & 31.10. Neumünster, 09.11 Neubrandenburg). Städte wie Nordhorn, Hamm und Lüneburg sind ebenfalls jetzt schon ausverkauft!

Heute nun erscheint mit Alive 10 Years ein neues Live-Album, das die Begeisterung um Dark Tenor erklärt. Der Ausnahme-Sänger entfesselt auf dieser Scheibe eine klangliche Odyssee. Alive 10 Years ist ein Album, das ein komplettes Dark Tenor Konzert (Bremen 2023) einfängt. Das Werk ist ein Fenster in die Seele seiner Musik, eine Einladung, sich von den Wellen seiner Stimme in unbekannte Tiefen (und Höhen) tragen zu lassen.

Dieses Live-Album verkörpert nicht nur die musikalische Reife und die emotionalen Landschaften, die Dark Tenor über die Jahre kultiviert hat, sondern bringt auch die rohe Energie und Fehlbarkeit eines Live-Auftritts ins Wohnzimmer. Es ist, als würde man sich inmitten einer enthusiastischen Menge befinden, umgeben von der Gänsehaut erzeugenden Resonanz von Musik, die live und unverfälscht performt wird.

Das Werk ist als Digipak mit 2 CDs + DVD oder als signierte, nummerierte, limitierte Fanbox mit exklusivem Merch und mehr erhältlich.