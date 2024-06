Rock Am Ring / Rock Im Park 2024: Rekord-Vorverkaufsstart nach erfolgreichem Festivalsaisonauftakt

Noch am vergangenen Wochenende feierte das legendäre Zwillingsfestival Rock Am Ring und Rock Am Park einen fulminanten Auftakt der Festivalsaison und begeisterte dabei jeweils 80.000 Fans am Nürburgring in der Eifel und in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld. Musikalische Highlights lieferten Die Ärzte, Green Day, Måneskin, Avenged Sevenfold, Broilers, Parkway Drive, Kraftklub, Babymetal und viele andere.

Die Vorfreude der Fans auf die große Jubiläumsausgabe 2025 ist gigantisch. Beide Festivals gingen am Montagnachmittag in den Vorverkauf und verzeichnen seitdem sehr hohen Zuspruch ihrer treuen Fangemeinde. Rock Am Ring hat in den ersten 24 Stunden nach Vorverkaufsstart bereits über 30.000Tickets verkauft. Rock Im Park liegt bei rund 20.000 verkauften Tickets. CEO von Dream Haus und Veranstalter der Festivals, Matt Schwarz, fügt hinzu: „Die positive Resonanz auf die diesjährigen Festivals war überwältigend, umso mehr freut uns, dass die Fans genauso euphorisch wie wir auf das große Jubiläumsjahr blicken und sich frühzeitig die Tickets sichern.“

Für 40 Jahre Rock Am Ring und 30 Jahre Rock Im Park haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Als erster Headliner stehen die US-amerikanischen Metal-Helden von Slipknot fest. Die maskierten Ikonen feiern gleichzeitig ihr eigenes großes Jubiläum: Vor 25 Jahren erschien ihr Debütalbum Slipknot. Darüber hinaus darf sich das Publikum bei Rock Am Ring und Rock Im Park 2025 auf rund 100 Acts freuen – und damit auf so viele wie nie zuvor. Eigens für die Jubiläumsausgabewerden beide Festivals eine vierte Bühne auf dem Gelände verankern. Hinzu kommen neue Campingkategorien und zahlreiche weitere Neuerungen, die die Veranstalter in den nächsten Monaten bekannt geben werden.

Tickets für die Jubiläumsausgaben gibt es unter www.rock-am ring.com/ticketsundwww.rock-im-park.com/tickets.