Fleshgod Apocalypse: enthüllen neues Album „Opera“, erscheint am 23. August 2024

Die italienischen Dark-Symphonic-Death-Metal-Meister Fleshgod Apocalypse sind endlich zurück mit ihrem brandneuen, sechsten Album namens Opera, einer herzzerreißenden musikalischen Reise inspiriert von dem tragischen Bergsteigerunfall, der ihrem Frontmann und Mastermind Francesco Paoli im Jahr 2021 widerfuhr.

Erscheinen wird das Album am 23. August über Nuclear Blast Records. Die gesamte Platte ist wie ein 10-aktiges Theaterstück aufgebaut, wobei der Titel Opera selbst eine klare Verbindung zur ewigen Tradition des italienischen klassischen Musiktheaters zieht und diese mit der epischen Brutalität des Death- und Symphonic-Metal vereint, die zum Markenzeichen ihres Sounds geworden ist. Gemischt und gemastert wurde das Werk vom Grammy-nominierten Produzenten Jacob Hansen (Volbeat, Epica, Arch Enemy), und Opera markiert definitiv einen weiteren Schritt nach vorne für die Band, indem es neue Impulse in diese einzigartige Mischung aus reiner Gewalt, majestätischen Orchestrierungen und erhabenen Melodien einbringt.

Ein solch ehrgeiziges musikalisches Unterfangen verlangte nach einem ebenso beeindruckenden Artwork, das eine gemeinsame Anstrengung zweier aufstrebender italienischer Talente (der Künstlerin Felicita Fiorini und dem visionären Fotografen Francesco Esposito) darstellt. Das Cover zeigt Veronica als Musik, eine überlegene Entität, die den sozialen und künstlerischen Verfall der modernen Zeit besiegt.

Mit diesem neuen Album setzen Fleshgod Apocalypse die Messlatte noch höher als zuvor und bahnen möglicherweise einen völlig neuen Subgenre an, den man als „Opera Metal“ bezeichnen könnte: eine noch nie dagewesene Mischung aus extremem Metal und theatralischen Elementen.

„Die besten Geschichten entspringen immer aus Schmerz, das ist eine bittere Wahrheit, die jedoch unbestreitbar ist.“ erklärt Francesco P.. „Wir haben es geschafft, eine der schlimmsten Erfahrungen im Leben in ein Kunstwerk zu verwandeln, das unser persönliches und künstlerisches Wachstum verkörpert und die Hörer auf einer emotionalen Achterbahn mitnimmt, wo sie Hand in Hand mit mir durchgehen können, was ich durchgemacht habe. Es ist ein Albtraum, der einen wach hält, aber so ist das Leben manchmal, einfach erschreckend.“

Francesco P. fährt fort: „In meiner visionären Darstellung dieser Reise, die mit meinem nahezu tödlichen Erlebnis beginnt und in einer viel ersehnten körperlichen und psychologischen Wiedergeburt gipfelt, wollte ich jeden einzelnen Schritt meines Kreuzweges einfangen, als wären es Akte einer ‚Opera Lirica‘, mit Dialogen oder sogar Geständnissen an imaginäre Charaktere, die während meines gesamten (Miss-)Abenteuers ständige Begleiter waren.

Dieses Album wirft dich in einen Strudel von Unbehagen und unkontrollierbaren Gefühlen, wo du Schmerz, Angst, Verzweiflung, Wut, Frustration, aber auch Entschlossenheit, Mut, Hoffnung und den tiefen Wunsch nach Erlösung erleben kannst. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Album ein Manifest der Widerstandsfähigkeit ist, und ich hoffe, dass meine Geschichte Menschen inspirieren wird, die aus welchen Gründen auch immer ‚verloren‘ gegangen sind.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr das gesamte Album hört und wir es live an den vier Ecken der Welt spielen können. Wir planen, jeden mit ‚Opera‘ zu begeistern, mit einer massiven neuen Show, also macht euch bereit!“