Eluveitie: kündigen „Ánv Rising – Europe Pt I“ Tour mit Infected Rain und Ad Infinitum an

Die Schweizer Metal-Pioniere Eluveitie freuen sich, ihre mit Spannung erwartete Ánv Rising – Europe Pt I Tour anzukündigen, die Anfang 2025 die Bühnen in ganz Europa elektrisieren wird. Mit dabei sind die moldawische Metal-Sensation Infected Rain und das moderne Metal-Kraftpaket Ad Infinitum.

Eluveitie, die für ihre einzigartige Mischung aus melodischem Death Metal und traditioneller keltischer Musik bekannt sind, haben das Publikum weltweit mit ihrem reichen musikalischen Erbe und ihren dynamischen Live-Auftritten in ihren Bann gezogen. Nach dem Erfolg ihres von der Kritik gefeierten Albums Ategnatos und den kürzlich veröffentlichten Singles Aidus und Exile Of The Gods werden Eluveitie ihren europäischen Fans ein unvergessliches Erlebnis bieten.

Eluveitie-Frontmann Chrigel Glanzmann kommentiert: „Wir sind überglücklich, wieder auf Tour zu gehen und unsere Musik mit unseren Fans zu teilen“, sagt Eluveitie-Frontmann Chrigel Glanzmann. „Die Ánv Rising – Europe Pt I Tour ist nicht nur eine Konzertreihe; es sind Nächte des Feierns und des Guten, die wir gemeinsam durch unruhige Zeiten führen werden!“

Unterstützt werden Eluveitie auf dieser epischen Tournee von Infected Rain und Ad Infinitum, zwei Bands, die in der Metalszene schnell aufgestiegen sind.

Infected Rain, die aus Moldawien stammen, sind bekannt für ihre kraftvollen, energiegeladenen Auftritte und ihre einzigartige Fusion von Metal-Genres. Angeführt von der charismatischen Sängerin Lena Scissorhands hat die Band mit ihrem letzten Album Time, das ihre Entwicklung und ihre kühnen Experimente in der Metalszene zeigt, Wellen geschlagen.

Zu ihnen gesellen sich Ad Infinitum, angeführt von der vielseitigen und fesselnden Sängerin Melissa Bonny. Ad Infinitum haben sich mit ihrem ausgefeilten modernen Metal-Sound schnell eine treue Fangemeinde erspielt, wie ihr aktuelles Album Chapter III: Downfall zeigt. Ihre Musik ist eine Mischung aus schweren Riffs, orchestralen Arrangements und eindringlich schönem Gesang und verspricht einen fesselnden Auftritt.

Die Ánv Rising – Europe Pt I Tour verspricht eine Nacht voller energiegeladener Auftritte, komplizierter musikalischer Geschichten und einer Feier der verschiedenen Metal-Genres.

Tickets sind seit Freitag, dem 7. Juni, um 10:00 Uhr MESZ über die offizielle Eluveitie-Website und die wichtigsten Ticketing-Plattformen erhältlich.

Ánv Rising – Europe Pt I – Tourdaten

23.01.25: DK, Copenhagen – Amager Bio *

24.01.25: SWE, Gothenburg – Pustervik *

25.01.25: NO, Oslo – Rockefeller Music Hall *

26.01.25: SWE, Stockholm – Klubben Fryshuset *

28.01.25: FI, Helsinki – House Of Culture

29.01.25: FI, Turku – Logomo

30.01.25: FI, Kuopio – Sawohouse Underground

01.02.25: EST, Tallinn – Helitehas

02.02.25: LV, Riga – Palladium Riga

04.02.25: PL, Krakow – Klub Studio

07.02.25: GR, Thessaloniki – Principal Club Theater

08.02.25: GR, Athens – Gagarin 205

09.02.25: BG, Sofia – Joy Station

11.02.25: SLO, Ljublijana – Kino Siska

12.02.25: IT, Trezzo sull´Adda – Live Club **

13.02.25: AT, Wörgl – Komma VZ

14.02.25: DE, Würzburg – Posthalle

15.02.25: DE, Jena – F-Haus

16.02.25: DE, Hannover – Capitol

* ohne Infected Rain

** ohne Ad Infinitum

Eluveitie sind:

Chrigel Glanzmann – Gesang, Pfeifen, Mandola, Dudelsack, Bodhran

Fabienne Erni – Gesang, keltische Harfe, Mandola

Alain Ackermann – Schlagzeug

Rafael Salzmann – Gitarren

Jonas Wolf – Gitarren

Kay Brem – Bass

Matteo Sisti – Pfeifen, Dudelsack, Mandola

Lea-Sophie Fischer – Fiedel

Annie Riediger – Drehleier

Eluveitie online:

Website: http://www.eluveitie.ch/

Facebook: https://www.facebook.com/eluveitie

Instagram: https://www.instagram.com/eluveitie_official/