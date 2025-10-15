Infected Rain & Butcher Babies: kündigen gemeinsame EU/ UK Co-Headline „Mutation Phase Tour 2026“ an

Infected Rain kehren 2026 mit ihrer bislang intensivsten und unberechenbarsten Tour zurück nach Europa und ins Vereinigte Königreich: der Mutation Phase Tour. Bekannt für ihre explosive Live-Energie und emotionale Tiefe, betritt die Band nun ein seltenes Übergangskapitel zwischen zwei Alben – sie fangen Infected Rain inmitten ihrer Mutation ein und bieten den Fans ein rohes, unverfälschtes Erlebnis, das so nicht wiederholt wird. Erwartet werden Songs aus ihrem gesamten Repertoire, begleitet von ersten Andeutungen neuer Materialien.
Als Co-Headliner gesellen sich die Butcher Babies dazu, die Las Vegas Metal-Powerhouse, deren Mischung aus Thrash, Groove und melodischer Wildheit Bühnen weltweit in Brand gesetzt hat. Bekannt für ihren aggressiven Stil und ihre energiegeladenen Auftritte, setzen die Butcher Babies weiterhin neue Maßstäbe, entwickeln sich mit jeder Veröffentlichung weiter und beweisen, warum sie eine der dynamischsten Kräfte des Modernen Metals sind.
Unterstützt werden sie von den litauischen Black Spikes, die ihren schwereren modernen Metal-Sound und ihre beeindruckende Bühnenpräsenz in die Tour einbringen. Mit einem Ruf für unvergessliche Live-Shows markiert die frisch veröffentlichte EP NIL das nächste Kapitel in ihrem Aufstieg und macht sie zu einer perfekten Ergänzung für dieses intensive Line-Up.
Das ist nicht einfach nur eine weitere Tour – es ist ein Ritual in Bewegung. Infected Rain, Butcher Babies, Black Spikes sind 2026 stärker als je zuvor. Über die Form hinausgehend. Kommt und erlebt diese Mutation.
Mutation Phase Tour 2026
Co-Headline: Infected Rain & Butcher Babies
Support: Black Spikes
25.03.26 – Glasgow, UK – Slay
26.03.26 – Newcastle, UK – Anarchy Brew
27.03.26 – Manchester, UK – Club Academy
28.03.26 – London, UK – 02 Academy Islington
29.03.26 – Bristol, UK – Fleece
30.03.26 – Birmingham, UK – 02 Institute
31.03.26 – Southampton, UK – The 1865
01.04.26 – Brighton, UK – Concorde 2
03.04.26 – Kortrijk, BE – Dvg Club
04.04.26 – Nijmegen, Nl – Doornroosje
05.04.26 – Oberndorf Am Neckar, DE – Easter Cross *
07.04.26 – Essen, DE – Turock
08.04.26 – Weinheim, DE – Cafe Central
09.04.26 – Paris, FR – La Machine
10.04.26 – Lyon, FR – La Rayonne
11.04.26 – Barcelona, ES – Salamandra
12.04.26 – Madrid, ES – Mon
14.04.26 – Toulouse, FR – Metronum
15.04.26 – Milan, T – Legend Club
16.04.26 – Zurich, CH – Dynamo Saal
17.04.26 – Lindau, DE – Club Vaudeville
18.04.26 – Munich, DE- Backstage Halle
19.04.26 – Budapest, HU – Barba Negra (Blue Stage)
20.04.26 – Vienna, AT – Szene
22.04.26 – Warsaw, Pl – Hybrydy
23.04.26 – Hamburg, DE – Bahnhof Pauli
24.04.26 – Copenhagen, DK – Pumpehuset
25.04.26 – Stockholm, SE – Kollektivet Livet
28.04.26 – Helsinki, FI – Ääniwalli
30.04.26 – Kopervik, NO – Karmøygeddon Metal Festival ^
* w/o Black Spikes
^ w/o Butcher Babies