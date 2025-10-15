Infected Rain & Butcher Babies: kündigen gemeinsame EU/ UK Co-Headline „Mutation Phase Tour 2026“ an

Infected Rain kehren 2026 mit ihrer bislang intensivsten und unberechenbarsten Tour zurück nach Europa und ins Vereinigte Königreich: der Mutation Phase Tour. Bekannt für ihre explosive Live-Energie und emotionale Tiefe, betritt die Band nun ein seltenes Übergangskapitel zwischen zwei Alben – sie fangen Infected Rain inmitten ihrer Mutation ein und bieten den Fans ein rohes, unverfälschtes Erlebnis, das so nicht wiederholt wird. Erwartet werden Songs aus ihrem gesamten Repertoire, begleitet von ersten Andeutungen neuer Materialien.

Als Co-Headliner gesellen sich die Butcher Babies dazu, die Las Vegas Metal-Powerhouse, deren Mischung aus Thrash, Groove und melodischer Wildheit Bühnen weltweit in Brand gesetzt hat. Bekannt für ihren aggressiven Stil und ihre energiegeladenen Auftritte, setzen die Butcher Babies weiterhin neue Maßstäbe, entwickeln sich mit jeder Veröffentlichung weiter und beweisen, warum sie eine der dynamischsten Kräfte des Modernen Metals sind.

Unterstützt werden sie von den litauischen Black Spikes, die ihren schwereren modernen Metal-Sound und ihre beeindruckende Bühnenpräsenz in die Tour einbringen. Mit einem Ruf für unvergessliche Live-Shows markiert die frisch veröffentlichte EP NIL das nächste Kapitel in ihrem Aufstieg und macht sie zu einer perfekten Ergänzung für dieses intensive Line-Up.

Das ist nicht einfach nur eine weitere Tour – es ist ein Ritual in Bewegung. Infected Rain, Butcher Babies, Black Spikes sind 2026 stärker als je zuvor. Über die Form hinausgehend. Kommt und erlebt diese Mutation.

Mutation Phase Tour 2026

Co-Headline: Infected Rain & Butcher Babies

Support: Black Spikes

25.03.26 – Glasgow, UK – Slay

26.03.26 – Newcastle, UK – Anarchy Brew

27.03.26 – Manchester, UK – Club Academy

28.03.26 – London, UK – 02 Academy Islington

29.03.26 – Bristol, UK – Fleece

30.03.26 – Birmingham, UK – 02 Institute

31.03.26 – Southampton, UK – The 1865

01.04.26 – Brighton, UK – Concorde 2

03.04.26 – Kortrijk, BE – Dvg Club

04.04.26 – Nijmegen, Nl – Doornroosje

05.04.26 – Oberndorf Am Neckar, DE – Easter Cross *

07.04.26 – Essen, DE – Turock

08.04.26 – Weinheim, DE – Cafe Central

09.04.26 – Paris, FR – La Machine

10.04.26 – Lyon, FR – La Rayonne

11.04.26 – Barcelona, ES – Salamandra

12.04.26 – Madrid, ES – Mon

14.04.26 – Toulouse, FR – Metronum

15.04.26 – Milan, T – Legend Club

16.04.26 – Zurich, CH – Dynamo Saal

17.04.26 – Lindau, DE – Club Vaudeville

18.04.26 – Munich, DE- Backstage Halle

19.04.26 – Budapest, HU – Barba Negra (Blue Stage)

20.04.26 – Vienna, AT – Szene

22.04.26 – Warsaw, Pl – Hybrydy

23.04.26 – Hamburg, DE – Bahnhof Pauli

24.04.26 – Copenhagen, DK – Pumpehuset

25.04.26 – Stockholm, SE – Kollektivet Livet

28.04.26 – Helsinki, FI – Ääniwalli

30.04.26 – Kopervik, NO – Karmøygeddon Metal Festival ^

* w/o Black Spikes

^ w/o Butcher Babies

Tickets:https://linktr.ee/InfectedRainMutationPhase