Infected Rain: veröffentlichen Musikvideo zur brandneuen Single „Stranger“

Infected Rain haben ein offizielles Musikvideo zu ihrer brandneuen Single Stranger veröffentlicht. Der Song gibt einen ersten Einblick in das kommende musikalische Kapitel der Band und markiert den Beginn einer neuen kreativen Phase, in der sie ihren Sound weiterentwickeln.

Stranger behandelt Themen wie Identität, Transformation und innere Konflikte. Der Track taucht tief in den Moment ein, in dem man erkennt, dass man die Person, die man geworden ist, nicht mehr vollständig erkennt. Introspektive Texte werden mit treibenden Rhythmen und dem scharfen, modernen Metal-Sound der Band kombiniert.

Die Sängerin Lena Scissorhands erklärt die Inspiration hinter dem Song: “Stranger came from the moment when you realize you don’t fully recognize yourself anymore. It’s an inward fight with identity, with the roles you’ve worn for too long, and the distance that grows between who you are and who you think you should be. In the end, it’s about becoming strangers to ourselves, and trying to find the way back.” – „Stranger entstand in dem Moment, als mir bewusst wurde, dass ich mich selbst nicht mehr ganz wiedererkenne. Es ist ein innerer Kampf mit der Identität, mit den Rollen, die man zu lange gespielt hat, und mit der Kluft, die zwischen dem, was man ist, und dem, was man zu sein glaubt, immer größer wird. Letztendlich geht es darum, dass wir uns selbst fremd werden und versuchen, den Weg zurück zu finden.“

Die Veröffentlichung erfolgt nur wenige Tage vor dem Start der Mutation Phase Tour, die am 25. März in Glasgow beginnt. Auf dieser Tour wird die explosive Live-Show der Band in ganz Europa und im Vereinigten Königreich zu sehen sein, wobei eine Mischung aus Fan-Favoriten und brandneuem Material präsentiert wird.

Den Song Stranger gibt es hier zu sehen:

In Bezug auf die neue Single und die aktuelle Richtung der Band kommentieren Infected Rain: “Stranger is part of the Mutation Phase Infected Rain is entering right now. It’s the sound of Infected Rain pushing forward, leaving comfort behind, and stepping into something sharper and more direct. This song belongs in the setlist for the upcoming EU and US tours because it represents what the band is becoming. The album is still in progress, but we’re proud of where it’s heading and wanted to share a first taste of the next record with everyone already now.” – „Stranger ist Teil der Mutation Phase, in die Infected Rain gerade eintritt. Es ist der Sound, mit dem Infected Rain voranschreitet, den Komfort hinter sich lässt und sich auf etwas Schärferes und Direktes einlässt. Dieser Song gehört in die Setlist für die kommenden EU- und US-Tourneen, weil er repräsentiert, wohin sich die Band entwickelt. Das Album ist noch in Arbeit, aber wir sind stolz darauf, in welche Richtung es geht, und wollten schon jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das nächste Album mit allen teilen.“

Infected Rain, gegründet in Chișinău, Moldawien, haben sich zu einer der markantesten und schnell aufsteigenden Bands im modernen Heavy Metal entwickelt. Angeführt von der charismatischen und kraftvollen Lena Scissorhands kombiniert die Band Elemente aus modernem Metal, Metalcore, Nu-Metal und alternativen Einflüssen zu einer intensiven und emotionalen Klangidentität.

In den letzten zehn Jahren hat die Band durch unermüdliches Touren und eine Reihe von hochgelobten Veröffentlichungen, darunter Alben wie Endorphin, 86, Ecdysis und TIME, eine globale Fangemeinde aufgebaut. Bekannt für ihre explosiven Live-Auftritte und emotional aufgeladenen Songwriting, haben Infected Rain auf großen internationalen Festivalbühnen gespielt und ausgiebig durch Europa und Nordamerika getourt.

Mit neuer Musik am Horizont und einem neuen Album in Arbeit betritt die Band nun das, was sie ihre Mutation Phase nennen – eine Transformationsperiode, die ihren Sound in noch schärfere und direktere Gefilde führt, während die rohe Intensität, die ihre beeindruckende Karriere geprägt hat, erhalten bleibt.

Die Mutation Phase Tour 2026 mit Infected Rain und Butcher Babies startet am 25. März in Glasgow und umfasst zahlreiche Städte in Europa und den USA.