Lena Scissorhands: veröffentlicht neue Solo-Single „Believe“ feat. Vervain St. Project inklusive Musikvideo

Die charismatische Frontfrau von Infected Rain, Lena Scissorhands, hat sich kürzlich mit Vervain St. Project zusammengetan, um eine brandneue Solo-Single mit dem Titel Believe zu veröffentlichen, die nun in einem farbenfrohen, aber kryptischen Musikvideo gestreamt werden kann. Der Track überzeugt mit radiotauglicher Hard-Rock-Energie, die voller selbstbewusster Gitarrenriffs, melodischer Hooks und einer eindringlichen Atmosphäre steckt. Das Musikvideo zu Believe wurde im ArtStage Studio in Chisinau, Moldawien gedreht und von Vadim Ojog inszeniert, der auch für den Schnitt und die Kameraführung des Videos verantwortlich war.

Seht euch das Video zu Believe hier an:

Believe Stream: https://lnk.to/LenaScissorhands-Believe

Lena Scissorhands über Believe: „Believe is my first collaboration with the Vervain St. Project team. I was quite nervous at first, but seeing the final result, I couldn’t be happier. The song is catchy and speaks to a wide audience, allowing everyone to find their own meaning in it. I’m proud of what we created together!“

Die von Lena und Denis Magazov gemeinsam verfassten Texte zeigen eine alternative Seite von Lenas Fähigkeiten und tauchen in die zugänglicheren Stilrichtungen der charismatischen Frontfrau ein. Fans kennen Lena als Leadsängerin der multinationalen Metal-Band Infected Rain, die mit eindrucksvollen Alben wie Time bereits erfolgreich war.

Lena Scissorhands online:

https://www.instagram.com/lenascissorhands/