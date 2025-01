Infected Rain: „Across Europe Tour 2025“ kurz vor dem Start

In Zusammenarbeit mit Motocultor und Acces Live hat Vain Productions kürzlich eine brandneue Tour mit dem Headliner Infected Rain angekündigt, die diesen Freitag beginnt. Diese mit Spannung erwartete Tour wird sich über sechs Länder erstrecken, zusammen mit den Support-Acts Semblant, Elyose, Skin On Flesh und Miruthan.

Das Tourpaket beginnt am 10. Januar im 013 in Tilburg (NL) und wird in jeder Stadt unvergessliche Auftritte bieten, bis am 26. Januar im La Machine in Paris (FR) der letzte Vorhang fällt.

Tickets sind ab sofort erhältlich, und die Fans sollten sich frühzeitig um Karten bemühen, da die Shows voraussichtlich schnell ausverkauft sein werden.

Für einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, könnt ihr euch hier das neueste Video von Infected Rain zum Song Pandemonium ansehen:

Direkte Unterstützung kommt von Semblant, hört euch Human Eclipse hier an:

Infected Rain + Semblant, Elyose, Skin On Flesh und Miruthan

10-01-2025 Tilburg (NL) 013 [TICKETS]

11-01-2025 Lille (FR) The Black Lab [TICKETS]

12-01-2025 Birmingham (UK) Falcon and Castle [TICKETS]

13-01-2025 London (UK) The Underworld [TICKETS]

15-01-2025 Essen (DE) Turock [TICKETS]

16-01-2025 Pratteln (CH) Z7 [TICKETS]

17-01-2025 Colmar (FR) Le Grillen [TICKETS]

18-01-2025 Grenoble (FR) L’ilyade [TICKETS]

19-01-2025 Barcelona (ES) Le Nau [TICKETS]

21-01-2025 Lisboa (PT) AO Vivo

22-01-2025 Madrid (ES) Nazca [TICKETS]

23-01-2025 Toulouse (FR) Metronum [TICKETS]

24-01-2025 Limoges (FR) CCM John Lennon [TICKETS]

25-01-2025 Vannes (FR) L’echonova [TICKETS]

26-01-2025 Paris (FR) La Machine [TICKETS]