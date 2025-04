Skyjoggers: gehen im Mai 2025 auf „Post-Electric Apocalypse Over Europe Tour“

Die Finnen Skyjoggers werden am 02.05.2025 ihr neues Album Post-Electric Apocalypse über das Label Supernatural Cat veröffentlichen. Bereits einen Tag später beginnt ihre ausgedehnte Promotour für das neue Album.

Skyjoggers dürften den Fans spätestens seit ihrem letztjährigen Split Album mit Sula Bassana bekannt sein. Skyjoggers servieren euch High Energy Space Rock auf einer neuen Ebene. Die Finnen aus Tampere sind nicht von dieser Welt, das ist Space Rock …For Outer Space.

Hier die anstehenden Termine:

03.05. ITA-Bologna, Heavy Psych Sounds Fest

07.05. SK-Bratislava, Koncerty Na Garazach

08.05. AT-Graz, Café Wolf

11.05. HU-Budapest, Dürer Kert

12.05. AT-Wien, Arena

13.05. CRO-Zagreb, Mocvara

14.05. München, Feierwerk

16.05. NL-Rotterdam, Poortgebouw

17.05. NL-Nijmegen, Sonic Whip

18.05. Recklinghausen, Backyard Club

20.05. Weimar, C.Keller

21.05. Frankfurt, Dreikönigskeller

24.05. Berlin, Desertfest

25.05. PL-Warsaw, Klub Mechanik

27.05. PL-Wroclaw, Klub Szalonych

28.05. Jena, KuBa

29.05. Ingolstadt, Neue Welt

30.05. Kassel, Kulturwerkstatt Karnak

31.05. Hamburg, Stellwerk

06.06. DK-Copenhagen, Råhuset

07.06. DK-Esbjerg, Fuzztival

11.07. Wuppertal, Alte Schlosserei, +Zone Six

12.07. Erfurt, Stoned from the Underground

23.08. BE-Rillaar, Down The Hill, feat. Sula Bassana