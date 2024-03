Miruthan: haben ein neues Video veröffentlicht

Miruthan bringen die Szene mit der Veröffentlichung ihres neuesten Musikvideos zum faszinierenden Titel Land Of The Damned in Aufruhr. Dieses in beeindruckendem Schwarzweiß gedrehte, visuell fesselnde Meisterwerk entführt den Zuschauer in ein dystopisches Reich voller Geheimnisse und Intrigen.

Das Video fängt die düstere Ästhetik der Band mit atemberaubender Präzision ein, indem es malerische Aufnahmen des australischen Busches mit Graffiti-Ruinen vergleicht und so die Bühne für eine Geschichte von Verzweiflung und Überleben bereitet. Die stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Palette des Videos verleiht den gruseligen Bildern Tiefe und zieht die Zuschauer tiefer in Miruthans immersives Universum ein.

„Dieses Video ist eine echte Einladung in unsere Welt“, sagt Ghost, der Sänger der australischen Band. „Es ist eine Erkundung der Schatten, die unsere Musik heimsuchen, ein Einblick in die dunkle Folklore, die uns inspiriert.“ Land Of The Damned dient als verlockender Vorläufer von Miruthans kommender Debüt-EP Cult Of The Dead, die am 26. April erscheinen soll. Um die mitreißende Präsenz der Band aus erster Hand zu erleben, können Fans sie ab dem 13. April auf ihrer Ostküstentour live erleben.

Cult Of The Dead Tracklist:

1. Survived The Blast

2. At The Barricades

3. Into The Abyss

4. Land Of The Damned

Miruthan ist nicht nur ein Musikensemble. Es ist eine gruselige, apokalyptische Saga über Ausdauer und Böswilligkeit. Gerüchten zufolge handelt es sich bei den rätselhaften, maskierten Mitgliedern um Überlebende einer von Zombies überrannten Zukunft, und eine verdrehte Folklore umgibt ihre erschütternden Erfahrungen.

Ihre Musik konzentriert sich auf Black- und Death-Metal und ist eine Verstärkung dieser düsteren Erzählung. Während die wahren Identitäten der Band weiterhin verschleiert bleiben, ist bekannt, dass sie über umfangreiches Fachwissen im Musikbereich verfügen, da sie mit verschiedenen Bands getourt sind, bevor sie sich zu Miruthan zusammengeschlossen haben. An der Spitze dieser unheimlichen Chronik steht Nzambi Mapungu, auch bekannt als der Zombie-Gott. Er gestaltet die Handlung, schwingt die Rhythmusgitarre und verleiht dem Gesang seine Sprechstimme. Mvumbi, oder der Geist, leiht seine eindringliche Stimme als Hauptsänger und hat sich mit dem Zombie-Aspekt in das Makabre vertieft. Houngan, in ihren Überlieferungen auch die Priesterin genannt, steuert komplizierte Gitarrensoli und seelendurchdringende Melodien bei. Baron Bokor und Bakongo Bokor entfesseln ihre durchdringenden Stimmen und herrschen in Mvumbi als Haustierzombie und erfahrener Kämpfer. Hinter den Kulissen führt der Lichttechniker und Kostümspezialist Mambo Astral das Schiff und spiegelt damit die Rolle der Priesterin in ihrer Folklore wider. Schließlich übernehmen Kikongo Tombi und Nu Mpemba den Rhythmus als Schlagzeuger und Bassist, halten den Rhythmus aufrecht und zeigen unübertroffene Fähigkeiten als Kämpfer und Hexendoktor. Miruthan entführen ihr Publikum in ein Horror-Universum, in dem die Charaktere genauso wichtig sind wie die eindringlichen Töne, die sie spielen.

Ihre Musik und Folklore verbinden sich zu einem unauslöschlichen Erlebnis und erweitern ständig die Grenzen des Geschichtenerzählens im Bereich der Musik. Ihre Musik, eine Fusion aus Black- und Death-Metal, dient als Partitur für ihre düstere Überlebensgeschichte. Gemeinsam erschaffen Miruthan ein Universum, das in den Annalen der Musik seinesgleichen sucht, und entführt die Fans in ein postapokalyptisches Reich voller Zombies, böswilliger Gestalten und Geschichten über Ausdauer.

