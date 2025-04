Mandragora Titania: neues Album „In Fabulis“ erscheint am 19. Juni

Nachdem die Epic Folk Metaller vor einigen Wochen ihre Umbenennung (von Thuringia zu Titania) bekannt gegeben haben, geht es nun Schlag auf Schlag: Am 19. Juni erscheint das Nachfolgealbum zu Rex Silvarum, welches In Fabulis heißen wird! Stilistisch erwartet den Hörer erneut eine mitreißende Mischung aus brachialem Metal und überzeugenden Folk Einflüssen, wobei man den Metal und Epic Fokus im Vergleich zum Vorgänger noch etwas mehr hervorgehoben hat! In Fabulis erscheint im Handel als CD Jewelcase und in limitierter Auflage bei der Band als DigiPak. Außerdem wird es wieder eine schicke Sammelbox geben, mehr Infos dazu demnächst. Einen ersten Blick auf das Fontcover findet ihr anbei. Hoch die Hörner

Links:

https://mandragora-titania.de/

https://www.facebook.com/MandragoraTitania

https://www.instagram.com/mandragoratitania