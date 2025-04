Elkremso: bringt neue Single „Only When You Cry“ raus

Die Frankfurter Rockband Elkremso veröffentlicht heute ihre brandneue Single Only When You Cry auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus dreckigem Garage Rock und jeder Menge Herz schlägt die Band ein weiteres Kapitel in ihrer noch jungen, aber erfolgreichen Geschichte auf.

Seit ihrer Gründung im März 2022 hat Elkremso sich eine beachtliche Fanbase aufgebaut: über eine Million Streams auf Spotify, 16.000 Follower auf Instagram und 60.000 TikTok-Fans sprechen für sich. Nach dem Debüt Love Doctor (November 2022) und der mitreißenden zweiten Single Sugar Mama (Mai 2023) bleibt die Band mit Only When You Cry ihrer Linie treu – authentisch, kompromisslos und roh.

Elkremso steht für echten Rock, wie er sein sollte – ehrlich, laut und voller Energie. Weitere Infos zur Band gibt’s auf elkremso.com.